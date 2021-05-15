10 استخدامات غير متوقعة للخل.. منها التخلص من السيلوليت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

جميع البيوت لا تخلو من وجود الخل، ولكن كثير منا لا يعرف أنه له استخدامات أخرى رائعة أكثر من دخوله في الطهي.

"الخليج 365" يعرض لكم فوائده المتعددة التي ربما لم تخطر على بالك، وذلك وفق ما أورد موقع "brightside".

1- إزالة الترسبات عن الأجهزة المنزلية:

يمكنك بسهولة إزالة الترسبات من غسالتي الملابس والأطباق عن طريق استخدام خل التفاح، فقط شغليها بدون وضع أي شيء بها، وبعد 3-4 دقائق، أضفي كوبي خل التفاح.

2- إطالة عمر الأزهار الطبيعية:

اخلطي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح و3 ملاعق كبيرة من السكر ولتر من الماء الدافئ، وضعي الزهور بها، ستساعدك هذه الحيلة في الحفاظ على زهورك تبدو نضرة لعدة أيام أخرى.

3- إزالة البقع الجافة:

اخلطي ملعقة كبيرة من صابون الأطباق، وملعقة كبيرة من الخل الأبيض، وكوبين من الماء الدافئ، سيساعدك هذا الخليط على إزالة البقع الجافة القديمة، ويمكنك أيضًا استخدام هذا المزيج في غسالة الأطباق بمنظف خاص.

4- إزالة انسداد الأحواض:

يساعدك خليط من بيكربونات الصوديوم والخل والماء في التخلص من أسوأ انسدادات التصريف، ضعي نصف كوب منه في البالوعة، ثم أضيفي كوبًا من الخل ونفس الكمية من الماء المغلي وبعد 20 دقيقة، اسكبي بعض ماء الصنبور في البالوعة، هذه طريقة جيدة جدًا لمنع انسداد التصريف.

5 -فعال في التخلص العفن:

يساعدك الخل النقي في التخلص من العفن، رشي السائل على البقع المصابة وافركي السطح بإسفنجة خشنة، ودعي الخل يتبخر، هذا أكثر أمانًا وفعالية من استخدام مبيض الكلور.

6- فعال ضد الجراثيم:

مزيج من الخل والماء بنسب متساوية، سيقتل الجراثيم في المطبخ، اخلطي هذه المكونات واسكبي السائل في زجاجة رذاذ، ستحصلي على خليط مضاد للميكروبات صديق للبيئة، ويمكنك بسهولة بهذة الطريقة سرعة غسل الميكروويف وتطهير ألواح التقطيع.

7- تنظيف الحنفيات من الصدأ:

يمكنك تنظيف الدش بمزيج من الماء والخل بنسب متساوية، وضعي رأس الدوش في إناء به الخليط واغليه لمدة 5-7 دقائق، دعي السائل يبرد، يمكنك تنظيف الحنفيات بخل التفاح النقي وأسفنجة.

8- التخلص من الجراثيم على ملابس الأطفال:

قتل الجراثيم أثناء غسل الملابس أمر سهل إذا كان لديك كوب من خل التفاح، أضفيه إلى الغسالة دون خلطه بالمنظف، وستكون الملابس نظيفة ومعقمة.

9- المحافظة على نظافة الفرن:

يمكن استخدام محلول من الماء والخل لتنظيف الفرن، هذا سيمنع الشحوم من البقاء على سطح الفرن أثناء الطهي، ويمكن القيام بالشيء نفسه في الميكروويف.

10- التخلص من السيلوليت في الجسم:

يعتبر هذا أمر غير متوقع، اخلطي 3 ملاعق من خل التفاح مع ملعقة من زيت فيتامين هـ، ودلكي المزيج على بشرتك مرتين يوميًا، سيساعدك ذلك على التخلص من السيلوليت.