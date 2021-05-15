في الصيف.. 8 روائح طبيعية تقتل البعوض على الفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في فصل الصيف، يبدأ البعوض في الانتشار بشكل كبير، ما قد يسبب إزعاجا للكثير من الأشخاص.

وهنا نستعرض لكم بعض الروائح العطرية الطبيعية التي تساعد على قتل البعوض، وفق ما أوضح موقع "brightside".

- مسحوق الفانيلا:

امزجي مسحوق الفانيلا مع لوشن أطفال، ثم ضعي الخليط على جلدك، كما يمكنك إذابة الفانيلا في ماء، ثم رشي الخليط على جلدك وملابسك.

- الزيوت العطرية:

يمكن لبعض الزيوت العطرية مثل الينسون، والقرنفل، والريحان، والأوكالبتوس أو الكافور إبعاد البعوض عند وضعها على جلدك( 5-10 قطرات لكل كوب ماء) أو رشها على مصدر حرارة، مثل المدفأة، أو الفواحة العطرية، ويمكنك أيضاً غمس كرة قطنية في الزيت العطري ووضعها على النافذة.

- أغصان البيلسان:

ضعي أغصان البيلسان الطازجة في غرفتك، سيهرب البعوض بكل سهولة، لكن يجب الحذر، فقد تؤثر رائحتها القوية سلباً على نومك، لذا يفضل إخراج أغصانها من غرفة نومك في الليل.

- القرنفل:

ضع 5 جرام من القرنفل في كوب ماء واغليه لـ 15 دقيقة، ثم امزجي 10 قطرات من هذا الخليط مع ملعقة طعام من أي كولونيا وضعه على المناطق المكشوفة من جسمك، سيظل البعوض بعيدا عنك.

- زيت السيدار:

لن تنفر رائحة زيت السيدار البعوض فقط، بل الذباب والصراصير أيضاً.

- أقحوان الغرديب:

أقحوان الغرديب أو الأقحوان الدلماسي علاج طبيعي قديم لصد البعوض، يمكن طحن زهور هذا النبات المجففة وسيقانه وأوراقه إلى مسحوق، وستؤثر على الخلايا العصبية للحشرات، وذلك بمجرد وضع القليل منه في أرجاء منزلك.

- أوراق الريحان:

يمكنك استخدام أوراق وزهور الريحان الطازجة المقطعة، وضعيها في غرفتك أو افركيها على الجلد.

- زيت طهي - شامبو - خل:

لصنع طارد للبعوض والذباب، ستحتاجين إلى زيت طهي رخيص، وشامبو، وخل، ثم امزجي هذه المكونات بكميات متساوية وحركيها جيداً حتى ترى رغوة بيضاء، يمكنك رش هذا الخليط على جسمك، أو سكبه في وعاء واتركيها مفتوحة.

سيساعد الخل في طرد الحشرات، ويخفي الشامبو رائحة الخل القوية، وهذا المزيج آمن للأطفال وليس له رائحة قوية.