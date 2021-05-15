فلسطينية لقوات الاحتلال الإسرائيلي: «هييجي 100 مليون مصري ويطردوكم» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا تتجاوز مدته 4 دقائق، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة فلسطينية، وهي تقف أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي اعتدى على الشعب الفلسطيني، خلال الأيام القليلة الماضية، في حي أهل الشيخ جراح.

وقفت السيدة الفلسطينية تدافع عن تراب بلدها بقوة وشجاعة أمام المحتل، قائلةً :«نداء إلى الشباب الفلسطيني بعدم الخوف من مواجهة الاحتلال، لو رموا علينا صواريخ أو قنابل ما راح نخاف».

واشارت السيدة الفلسطينية التي شهد الجميع لها بالشجاعة وعدم الخوف من الموت، قائلةً: «إذا أخذ الاحتلال بيت أو عشرة بنجيب ألف مناضل وألف رجل فلسطيني، هذه فتاة جدعة تعيش بين المستوطنين ولا تخاف».

ووجهت رسالة للعدو، قائلةً:«مش أصحاب حق وخايفين، سرقوا بيوتنا، إحنا موجودين واح نضل، ما خرجته تخوفونا».

الفلسطينية تهدد إسرائيل بالمصريين: «راح ييجوا ويطردوكم»

وبرهنت على شجاعة المصريين وتحالفهم مع شعب فلسطين، ضد المحتل الإسرائيلي، قائلةً: «بكرة بييجي من مصر 100 مليون، لو عطسوا على إسرائيل بيطردوها.. وحياة أمي لييجوا المصريين».

واختتمت السيدة الفلسطينية، قائلةً: «اقتربت الساعة.. موعدكم بعد التحرر، وراح ييجي شي يوم ونحرر بلادنا».

السيدة الفلسطينية تستغيث: «بيرموا قنابل ورصاص حي»

وتوجهت السيدة الفلسطينية بالنداء للعرب، قائلةً :«اقتحموا الحدود، خايفين من اقتراب الساعة واحنا مش خايفين، هذا احتلال حقير، شبابنا وأطفالنا احتفلوا بالعيد ووزعوا عليهم هدايا، لأنها جاية من كل شاب فلسطيني، هدول ما عندهم كرامة، هما جبناء وإحنا قوايه، أنا وأهلي وولاد وولادي راحوا يعيشوا فيها، بيرموا قنابل صوت ورصاص حي، على شبابنا وأطفالنا وبيموتوهم ».

الاعتداء على أهل الشيخ جراح

ولا تزال اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على أهل فلسطين، وعلى أهل الشيخ جراح، إذ اعتدوا على المعتصمين هناك وعلى المواطنين الخارجين من صلاة العشاء أمس في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.