بعد تصريحات حورية فرغلي عن تعرضها للسحر.. إزاي تعرف إنك مسحور؟: 11 علامة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت الفنانة حورية فرغلي بعد خضوعها لعدد من العمليات الجراحية في أنفها، ما بين مصر وأمريكا، على المشاهدين ضيفة في برنامج «التاسعة»، للتحدث عن أكثر فترات مرضها شدة، وما عانته بسبب العمليات الجراحية الكثيرة التي خضعت لها.

وأوضحت «فرغلي»، خلال حديثها أنها تؤمن بوجود الحسد، قائلة: «أنا اتعمل لي سحر بعد مسلسل ساحرة الجنوب، وقعدت سنة عيانة ومش عارفة عندي إيه، والأطباء مش عارفين عندي إيه، وأمي جابت حد يقرأ القرآن عليا، وقال إن ممكن يكون معمول لي سحر»، مضيفة: «أثناء تنظيف الزرعة عندنا لقينا ورقة مكتوب فيها حورية بنت نادية تصاب بالمرض، وتصبح طريحة الفراش، ويقف أمر زواجها وإنجابها، ووجدنا مع الورقة شعرتين من شعري».

تابعت: «طب ما كنت كتبت أموت أحسن، ليه كل ده؟ وفعلًا أنا بقيت واحدة تانية، ومكنتش أعرف ولا أقدر أنزل حتى دور واحد، وربنا حرمني من نعمة الأمومة ولم أتزوج، وتوقف رزقي خلال السنوات الماضية بسبب العملية، وتقريبًا كل شيء في الورقة تحقق».

أعراض تعرض الشخص للحسد

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحسد والسحر ذكرهما الله تعالى في كتابه، عندما قال: «ومَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ»، وقوله تعالى «وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ»، سورة الفلق.

وأضاف الدكتور محمود شلبي، في فيديو لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن السحر والحسد يكونان بلاء من الله، أو ابتلاء، مؤكدًا أن الابتلاء يكون للعبد الطائع الذى يريد الله أن يختبر صبره وإيمانه، وأن البلاء يكون بسبب ذنوب العبد وتقصيره، ليكفر الله بالبلاء عنها.

أعراض تعرض الشخص للسحر

- الصداع المتنقل.

- صفرة في الوجه.

- كثرة التعرق والتبول.

- ضعف الشهية.

- برودة في الأطراف.

- تظهر أعراض مثل خفقان في القلب، وحزن وضيق في الصدر.

- ألم متنقل أسفل الظهر والكتفين، وأرق في الليل.

- انفعالات شديدة من خوف وغضب غير طبيعي.

- كثرة التجشؤ والتنهد.

- حب الانعزال.

- الخمول والكسل، الرغبة في النوم، ومشكلات صحية أخرى.

علاج السحر والحسد

وأوضح أمين الفتوى، أن العلاج من السحر والحسد يكون من خلال طرق عديدة، منها:

- كثرة ذكر الله والحفاظ على الأذكار ومنها أذكار الصباح والمساء، والرقية الشرعية وقراءة القرآن الكريم، والاستعانه بقوله «واستعينوا بالصبر والصلاة».

- قراءة سورة البقرة على الأقل كل ثلاثة أيام مرة.

- قراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات صباحا ومساء والآيات الواردة فيها ذكر السحر والحسد.