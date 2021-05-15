للحصول على جسم مثالي.. خبراء وأطباء يكشفون الموعد المناسب للاستحمام

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفضل البعض الاستحمام في أوقات معينة من اليوم، وخاصة بعد الرجوع من يوم عمل طويل وشاق، ولكن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها ووقتا مثاليا للاستحمام وتنظيف الجسم، وفقال لموقع «روسيا اليوم».

وأوضح الأطباء، أن الاستحمام في المساء، أفضل لصحة البشرة لعدد من الأسباب، منها أنه ينظف البشرة قبل النوم، ويساعد على إزالة الجراثيم والتلوث والغبار الذي يمكن أن يتجمع خلال النهار، وكذلك العرق المتراكم.

ويساعد الاستحمام في الليل على تنظيف البشرة، مما يجعلها تتجدد بشكل صحيح، فضمان الحصول على بشرة نظيفة يساعد على التأكد من عدم انسداد المسام، كما يساعد الاستحمام ليلا على منع ظهور الرؤوس البيضاء والسوداء، وكذلك حب الشباب.

الفوائد الصحية الأخرى للاستحمام قبل النوم

ويؤدى الاستحمام مساء قبل النوم إلى نوم هادىء، وأجرى الباحثون تحليلا لآلاف الدراسات التي تربط الاستحمام بالماء الدافئ أو الساخن لتحسين نوعية النوم.

وكان الوقت المناسب الذي حدده الخبراء للاستحمام قبل النوم بساعة إلى ساعتين لتحسين الصحة، كما أن الحصول على نوم جيد ليلا أمر حيوي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

فوائد النوم لجسم الإنسان

- يقوي الذاكرة، ويحسن عمل الدماغ، حيث يساعد النوم على التركيز مما يؤدي إلى زيادة الإبداع.

- يساعد النوم في الحصول على وزن مثالي لمن يعانون من النحافة.

- يجدد النوم خلايا الجسم ويمده بالطاقة، بسبب زيادة إنتاج البروتينات المسؤولة عن نمو الخلايا، وتعويض التالف منها، كما أنّه يساعد الجسم على النمو وبناء العضلات والعظام أثناء الليل.

- يسهم في القيام بالأعمال اليومية بشكل سليم، بعيدا عن الشعور بالإرهاق أثناء اليوم.