ابنة أصالة نصري تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ52: تاج راسي (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على طريقتها الخاصة، احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، بعيد ميلاد والدتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدد من الصور التي جمعت بينهما.

شاركت شام الذهبي، بعدد من الصور واللقطات التي جمعت بينها وبين والدتها، للاحتفال بعيد ميلادها الـ52، والذي يوافق اليوم 15 مايو، وأرفقت تعليقا قالت خلالها: «كل سنة وانت أمي، وبنتي، واختي ورفيقتي وتاج راسي، يا أغلى من روحي.. بحبك».

الرواد يهنئون أصالة بعيد ميلادها

ولقيت الصور التي شاركتها شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، كان من أبرزها: «ربنا يخليكوا لبعض، كل سنة وانتي طيبة يا صولا، قمرات، ما نحسكن أم وابنتها، ضلوا اضحكوا، كل سنة وانتي سالمة صولا، قمر الحلوين، دي اللي يتقال عليها كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى، الجمال عدى الكلام».

أصالة توجه رسالة لابنتها شام

وكانت الفنانة السورية، أصالة نصري، وجهت لابنتها شام الذهبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مرفقة بجلسة تصوير جديدة لهما داخل المنزل، بإطلالات فاتحة اللون ومتقاربة.

نتبادل الأدوار

وقالت الفنانة السورية عن ابنتها: «نتبادل الأدوار، هيّ أمّي وأنا بنتها، وأنا أمّها وهيّ بنتي، وهيّ أختي وأنا صاحبتها، الله يحفظها ويحفظكم كلكم وعوائلكم وبناتكم وولادكم، بسّ بالمحبة والعائلة بنقوى»، مرفقة صور لهما.

وكانت الفنانة السورية أصالة أطلت بمكياج بسيط وشعر منسدل، يحمل بعض التموجات، مع بلوزة بيضاء منقوشة وبنطلون جينز، فيما ظهرت ابنتها بشعر «ويفي» مع بلوزة بيضاء منقوشة وبنطلون فاتح اللون.

وسبق وأن دعمت شام الذهبي، والدتها بعد إنفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحديث عن علاقتهما ببعضهما البعض.