الامارات | لخطورتها على الصحة.. خبيرة ألمانية تحذر من حِمية «الصيام الجاف»

شكرا لقرائتكم خبر عن لخطورتها على الصحة.. خبيرة ألمانية تحذر من حِمية «الصيام الجاف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 مايو 2021

حذرت خبيرة التغذية الألمانية ألينه إيمانويل من اتباع الحِمية الغذائية المعروفة باسم «الصيام الجاف» (Dry fasting)؛ لخطورتها على الصحة.

وأوضحت أن هذه الحِمية تعني الاستغناء التام عن السوائل والأطعمة الصلبة لمدة زمنية معينة بغرض خسارة الوزن، وطرد السموم من الجسم.

وأضافت الخبيرة الألمانية أن الاستغناء عن الماء يمثل مشكلة صحية كبيرة؛ إذ إن فقدان الماء بنسبة 2% من وزن الجسم يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، بالإضافة إلى اضطرابات نظم القلب وحصوات الكلى والتهابات المسالك البولية والصداع ومشاكل الهضم وتراجع القدرة على بذل المجهود.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية، ينبغي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع شرب ما لا يقل عن 5ر1 لتر من الماء يومياً، مع مراعاة الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.

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