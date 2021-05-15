8 علامات تحذيرية تدل على وجود ورم في الدماغ.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الدماغ من أهم أعضاء الجسم، وتبدأ بعض الأورام الخبيثة به التي تسمي "سرطان الدماغ الأولى"، وينتشر أحيانًا من جزء آخر من الجسم إلى الدماغ، ما يؤدي إلى ورم ثانوي.

نذكر لكم العديد من الأعراض والعلامات التحذيرية التي تدل على وجود ورم في الدماغ، وقد تختلف الأعراض أيضًا اعتمادًا على مكان نمو الورم في الدماغ ومدى حجمه، وفق ما أورد موقع "healthline".

1- تفاقم الصداع:

من الأعراض الشائعة التي تصيب نحو 50% من المصابين بأورام المخ، ويمكن لورم الدماغ أن يضغط على الأعصاب والأوعية الدموية الحساسة، ما قد يؤدي هذا إلى حدوث صداع جديد، أو تغيير في نمط الصداع القديم، مثل ما يلي:

- ألم مستمر لكنه ليس مثل الصداع النصفي.

- ألم أكثر عندما تستيقظ في الصباح.

- قيء أو أعراض عصبية جديدة.

- يزداد الأمر سوءًا عند ممارسة الرياضة أو السعال أو تغيير الوضع.

- لا تساعد المسكنات التي تصرف دون وصفة طبية على الإطلاق.

حتى لو كنت تعاني من الصداع أكثر مما اعتدت عليه، أو كانت أسوأ مما كانت عليه من قبل، فهذا لا يعني أن لديك ورمًا في المخ، في بعض الحالات يصاب الأشخاص بالصداع لعدة أسباب، منها تخطي وجبة أو قلة النوم أو السكتة الدماغية.

2- نوبات الصرع:

يمكن أن تضغط أورام الدماغ على الخلايا العصبية في الدماغ، وقد يتداخل هذا مع الإشارات الكهربائية ويؤدي إلى نوبة صرع.

وتكون النوبة أحيانًا أول علامة على وجود ورم في المخ، ويعاني حوالي 50 % من المصابين من نوبة واحدة على الأقل.

لا تأتي النوبات دائمًا من ورم في المخ، بل قد تشمل أسباب أخرى.

3- تغيرات في الشخصية أو تقلبات مزاجية:

يمكن أن تؤدي الأورام في الدماغ إلى تعطيل وظائف المخ، ما يؤثر على شخصيتك وسلوكك، فضلا عن أنها يمكن أن تسبب أيضًا تقلبات مزاجية غير مبررة.

4- فقدان الذاكرة والارتباك:

قد تكون مشاكل الذاكرة بسبب ورم في الفص الجبهي أو الصدغي، وبالتالي يؤثر الورم في الفص الجبهي أو الجداري أيضًا على التفكير واتخاذ القرار، على سبيل المثال، قد تجد ما يلي:

- من الصعب التركيز ومن السهل تشتيت انتباهك.

- غالبًا ما تكون مرتبكًا بشأن الأمور البسيطة.

- لا يمكنك القيام بمهام متعددة وتجد صعوبة في التخطيط لأي شيء.

5- مشاكل في الذاكرة قصيرة المدى:

يمكن أن يحدث هذا مع ورم في المخ في أي مرحلة، ويكون أيضًا أحد الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو علاجات السرطان الأخرى.

وقد تحدث المشكلات الإدراكية الخفيفة لأسباب مختلفة غير ورم المخ، حيث يمكن أن تكون نتيجة لنقص الفيتامينات أو الأدوية أو الاضطرابات العاطفية.

6- إعياء:

فيما يلي بعض العلامات التي تدل على أنك تعاني من إجهاد حقيقي:

- مرهق تمامًا في معظم الأوقات أو طوال الوقت.

- تشعر بالضعف بشكل عام وتشعر بأطرافك ثقيلة.

- غالبًا ما تجد نفسك تغفو في منتصف النهار.

- تفقد قدرتك على التركيز.

- العصبية.

ويمكن أن يكون التعب ناتجًا عن ورم سرطاني في الدماغ، لكن التعب قد يكون أيضًا أحد الآثار الجانبية لعلاجات السرطان، بالإضافة إلى تشمل الحالات الأخرى التي تسبب التعب أمراض المناعة الذاتية والحالات العصبية وفقر الدم.

7- الاكتئاب:

من الأعراض الشائعة بين الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بورم في المخ، حتى مقدمي الرعاية يمكن أن يصابوا بالاكتئاب خلال فترة العلاج، ويتمثل في:

- استمرار مشاعر الحزن لفترة أطول مما يبدو طبيعيًا بالنسبة للموقف.

- فقدان الاهتمام بالأشياء التي كنت تستمتع بها

- نقص الطاقة، صعوبة النوم، الأرق.

- أفكار إيذاء النفس أو الانتحار.

- الشعور بالذنب أو انعدام القيمة.

8- ضعف وتنميل:

يمكن أن يحدث الشعور بالضعف، وذلك لأن الجسم يقاوم الورم، حيث تسبب بعض أورام المخ تنميلًا أو وخزًا في اليدين والقدمين.

ويحدث هذا في جانب واحد فقط من الجسم، ويمكن أن يشير إلى وجود ورم في أجزاء معينة من الدماغ.