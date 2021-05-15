غير ترطيب الجلد.. 8 استخدامات غير مألوفة للفازلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتاد الكثيرين على استخدام الفازلين في ترطيب الجلد، ولكن هناك العديد من الفوائد والاستخدامات الأخرى له، منها تلميع الأحذية، وإزالة البقع، بالإضافة إلى صد الحشرات والنمل، وغيرها من الأمور التي نذكرها وفقا لما جاء في موقع "bobvila".

- تلميع الأحذية:

يمكنك استخدم الفازلين كبديل سريع لتلميع الأحذية وحقائب اليد والأثاث الجلدي، فقط ضعي القليل منه, ثم امسحي بقطعة قماش لتحقيق اللمعان.

- الحفاظ على المواد اللاصقة:

حافظ على المواد اللاصقة من الجفاف عن طريق وضع قطعة من الفازلين تحت الغطاء وحول الحافة، سيمنع هذا أيضًا تراكم الغراء الجاف من إغلاق الغطاء.

- كمادة تشحيم:

يعمل الفازلين كمادة تشحيم، ما عليك سوى وضع طبقة رقيقة من الفازلين على مسارات الأبواب الزجاجية المنزلقة للحفاظ على حركة الأشياء بسلاسة، بالإضافة إلى يمكنك أيضًا استخدامه لتليين الأدراج ، والرفوف، وباب الثلاجة.

- إصلاح الأقفال المجمدة:

ضعي طبقة رقيقة من الفازلين على كل من القفل والمفتاح ، ثم أدخل المفتاح في القفل وقم بتشغيله ذهابًا وإيابًا، سيحافظ الفازلين على الرطوبة الزائدة وإصلاح القفل المجمد.

- إزالة البقع:

يمكن أن يزيل الفازلين بعض البقع ، مثل أقلام التلوين والمكياج من الملابس والأثاث، عن طريق وضعه على البقعة بقطعة قماش مبللة ، ثم اتركيه لبضع ثوان، وافركي برفق حتى إزالة البقعة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تكرار هذه الطريقة عدة مرات للحصول على نتيجة أفضل.

- إزالة الصدأ على الأدوات:

حافظ على الأدوات والآلات في أفضل حالاتها عن طريق تطبيق طبقة رقيقة من الفازلين على الأدوات التي بها صدأ.

- منع تآكل بطارية السيارة:

يمكن أن تكون بطاريات السيارات المتآكلة مصدر إزعاج وعبء للكثيرين، لذا يساعد وضعه على أطراف البطارية في منع التآكل والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

- صد النمل والآفات:

يمكنك استخدام الفازلين لصد النمل والحشرات والآفات المزعجة الأخرى، فقط ضعي طبقة رقيقة على النوافذ وبجانب الأبواب، سيعمل على صد الحشرات الزاحفة.