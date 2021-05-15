هذا ما يحدث لجسمك عند تناول فص من الثوم النيء يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد الثوم من الأطعمة التي لا غني عنها في المطبخ، حيث يمكن إضافته عند تحضير بعض الوجبات، أو أكله نيئا، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم التي نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع "Health line".

- يحتوي فص واحد من الثوم النيء على:

المنجنيز: 2٪ من القيمة اليومية الموصى بها.

فيتامين ب 6: 2٪ من القيمة اليومية.

فيتامين ج: 1٪ من القيمة اليومية.

السيلينيوم: 1 ٪ من القيمة اليومية.

الألياف: 0.06 جرام.

4.5 سعرات حرارية و0.2 جرام من البروتين و1 جرام من الكربوهيدرات.

- تقوية الجهاز المناعي:

يساعد تناول الثوم على تعزيز قدرة الجهاز المناعي، وبالتالي مكافحة الفيروسات ونزلات البرد.

وجدت دراسة كبيرة استمرت 12 أسبوعًا أن تناول الثوم يوميًا قلل من عدد نزلات البرد بنسبة 63٪.

- خفض ضغط الدم:

وجدت الدراسات أن تناول الثوم له تأثير كبير على خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

- تحسين مستويات الكوليسترول:

يحسن الثوم مستويات الكوليسترول، ما قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار.

- الوقاية من مرض ألزهايمر:

يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة التي قد تساهم في الوقاية من مرض الزهايمر والخرف، بالإضافة إلى الوقاية من

الضرر التأكسدي من الجذور الحرة في عملية الشيخوخة.

- إزالة السموم من الجسم:

ثبت أن مركبات الكبريت الموجودة في الثوم تحمي من تلف الأعضاء، وتساعد على إزالة السموم من الجسم.

- عظام أكثر صحة:

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء في سن اليأس أن جرعة يومية من مستخلص الثوم، قللت بشكل كبير من علامات نقص هرمون الاستروجين.

ويشير هذا إلى أنه قد يكون له آثار مفيدة على صحة العظام لدى النساء.