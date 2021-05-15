كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مايو 2021 10:41 صباحاً - تُعد الفنانة دنيا بطمة من أكثر النجمات التي تحرصن على أن تكون الفساتين السوداء جزءاً هاماً وأساسياً في إطلالاتهن اليومية.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة فساتين باللون الأسود من وحي دنيا بطمة، لتستوحي منها إطلالتكِ الأنيقة بالفستان الأسود:

دنيا بطمة بفستان جلد أسود

فستان أسود جلد من دنيا بطمة -الصورة من حسابها على إنستغرام

يُعد الجلد الأسود من صيحات الأزياء التي حظيت برواج كبير في الآونة الأخيرة، حيث قدمتها دور الأزياء العالمية في تصاميم شتوية وصيفية بموديلات وأشكال مختلفة.

وفي إطلالة شتوية أنيقة، نسقت دنيا بطمة فستاناً قصيراً من الجلد الأسود، ذا أكتاف وتنورة من الكشكش، مع حزام أسود ذي أبزيم إغلاق ذهبي.

واعتمدت دنيا بطمة مع هذه الإطلالة قميصاً باللون الأبيض، مع حذاء بوت طويل من الجلد الأسود، وحقيبة يد باللون البيج.

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دينا بطمة بفستان ميدي أسود

فستان أسود ميدي من دنيا بطمة -الصورة من حسابها على إنستغرام

في إطلالة نهارية أنيقة، نسقت دنيا بطمة فستان ميدي سود ذا أزرار أمامية، وشق أمامي، مع حزام باللون الأسود من Gucci، وحقيبة يد سوداء.

واعتمدت دنيا بطمة مع هذه الإطلالة الأنيقة حذاء بوت ذا رقبة عالية من الجلد الأسود، مع نظارة شمس ذات عدسات كبيرة باللون العسلي، مما منحها إطلالة راقية وأنيقة.

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دنيا بطمة بفستان دانتيل أسود

دنيا بطمة بفستان قصير أسود دانتيل - الصورة من حسابها على إنستغرام

في إطلالة أنثوية جذابة، نسقت دنيا بطمة فستاناً قصيراً من الدانتيل الأسود، مُصمماً بتوب ذي أكمام بتصميم ثلاثة أرباع الكم، مع رقبة دائرية، وتنورة قصيرة بتصميم الكشكش على الأطراف.

ونسقت بطمة مع هذه الإطلالة الجذابة، صندل أسود ذا كعب عالٍ، وحزام رفيع من الجلد الأسود على الخصر.

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دنيا بطمة بفستان صيفي أسود

فستان أسود صيفي لدنيا بطمة -الصورة من حسابها على إنستغرام

في إطلالة صيفية مريحة تناسب فترة الحمل، نسقت دنيا بطمة فستاناً باللون الأسود، مُصمماً من القطن، جاء بتوب بأكمام نصف الكم، وتنورة ميدي ذات تصميم كشكش.

واعتمدت بطمة مع إطلالتها حزاماً رفيعاً من الجلد الأسود، مع حقيبة كتف صغيرة باللون الأخضر الداكن، وحذاء مفتوح ذي كعب عالٍ باللون البرتقالي، مع نظارة سوداء ذات عدسات كبيرة بإطار يجمع بين اللونين البرتقالي والزيتي.

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