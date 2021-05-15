موديلات أزياء محجبات كلاسيك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مايو 2021 10:41 صباحاً - تنسيق أزياء محجبات مواكبة لخطوط الموضة يُعَدُّ من المهام الصعبة التي تواجهها الكثيرات من الفتيات، حيث يبحثن عن ملابس تُظهرهن في صورة مرضية وأنيقة بأسلوب محتشم ومناسب لطبيعة أجسادهن، ولأن الملابس الكلاسيكية تُعَدُّ من أهم الصيحات التي تبحث عنها الفتيات، فسوف نعرِّفك اليوم على كيفية تنسيقها دون الحاجة لبَذْلِ الكثير من الوقت والجهد.

إطلالات المونكروم من لولوة الخطاف

لولوة الخطاف باطلالة كلاسيكية -الصورة من حسابها على الانستغرام

المونكروم هو الستايل الأحادي اللون الذي يُعَدُّ من أبرز صيحات هذا الموسم، ولتعتمديه بأفكار كلاسيكية، قومي باللجوء لاختيار الألوان الحيادية لتمنحك أناقة بسيطة ومميزة بأسلوب اليوتيوبر والمدونة الكويتية، لولوة الخطاف؛ حيث نسقت بنطلوناً أسود واسعاً مع بلوزة ومعطف باللون الأسود مصممين بقَصَّات بسيطة ويومية، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الفضي لمظهر مميز.

لولوة الخطاف باطلالة عملية -الصورة من حسابها على الانستغرام

وفي الإطلالة الثانية اختارت بنطلوناً باللون البيج ذا خصر مرتفع مع قميص أبيض ومعطف، وأكملت اللوك بحذاء بكعب أبيض وحقيبة سوداء صغيرة لأناقة يومية مميزة.

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إطلالات عملية من شهد ناصر

شهد ناصر باطلالة عملية -الصورة من حسابها على الانستغرام

إن كنتِ تبحثين عن أفكار كلاسيكية محتشمة لمظهرك العملي، فسوف تلهمك اليوتيوبر ومدونة الجمال الأردنية، شهد ناصر، عدة أفكار؛ حيث أطلت ببلوزة سوداء وبنطلون من الجينز الأسود الواسع مع معطف أبيض كلاسيكي، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الأبيض.

شهد ناصر باطلالة حيادية الالوان -الصورة من حسابها على الانستغرام

وفي الإطلالة الثانية ظهرت ببنطلون وبلوزة من القطن الواسع مع حجاب وحذاء باللون الأبيض لمظهر يومي مريح وعملي.

شهد ناصر بتنسيق كلاسيكي -الصورة من حسابها على الانستغرام

أما في الخيار الثالث فقد ارتدَتْ بلوزة حمراء مع معطف من الجينز الأسود وبنطلون أسود ناعم، وأكملت مظهرها بحجاب مطبع باللونين الأبيض والأسود مع حذاء رياضي أسود، لمظهر أنيق بالأسلوب الكلاسيكي.

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تنسيق معاطف الكاروهات من جهاد البنا

جهاد البنا-الصورة من حسابها على الانستغرام

الكاروهات تُعَدُّ صيحة كلاسيكية لا تبطل موضتها مع مرور السنوات، ولأنها من الأفكار الأكثر رواجاً في معاطف المحجبات المحتشمة، فقد تزينت الإعلامية والمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، جهاد البنا، بمعطف طويل بكاروهات اللونين الأبيض والأسود مع بنطلون من الجينز الأزرق وتيشيرت أسود ناعم، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون الأسود إلى جانب حجاب أبيض بقَصَّة منسدلة.

جهاد البنا بتنسيق الكاروهات -الصورة من حسابها على الانستغرام

وتأنقت في إطلالتها الثانية ببلوزة سوداء مع معطف بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وأكملته بحجاب وبنطلون واسع باللون البيج مع حقيبة للظهر وحذاء بدرجة داكنة من البني.

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