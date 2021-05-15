كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مايو 2021 10:41 صباحاً - يُعد اللون الأبيض من الألوان المفضلة بالنسبة إلى الكثيرات من السيدات اللواتي يبحثن عن إطلالات منعشة ومشرقة.

ولأن العباية قطعة أساسية داخل خزانة كل فتاة عربية، تلجأ الكثير من السيدات إلى اعتماد العباية البيضاء في إطلالاتهن اليومية.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" تصاميم عبايات باللون الأبيض من وحي مدونات الموضة العربيات، لإطلالة جذابة وراقية:

دلال الدوب بعباية بيضاء كشكش

دلال الدوب بعباية بيضاء - الصورة من حسابها على إنستغرام

نسقت مدونة الموضة الكويتية دلال الدوب العباية البيضاء بطريقة جذابة وراقية، حيث اعتمدت عباية بيضاء ذات أكمام واسعة بأساور كشكش، مع خطوط سوداء رفيعة على أطراف العباية والأساور.

ونسقت دلال الدوب مع إطلالتها بالعباية البيضاء، حذاء بدون كعب باللون الأزرق، مع إيشارب من الشيفون الأبيض.

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ديما الأسدي بعباية بيضاء بأكتاف ساقطة

عباية بيضاء من ديما الأسدي -الصورة من حسابها على إنستغرام

في إطلالة أنثوية جذابة، نسقت مدونة الموضة ديما الأسدي عباية بيضاء بتصميم عصري، حيث صُممت بتوب ذي أكتاف ساقطة، مع رقبة عالية، فيما جاء تصميم العباية باللون الأبيض مع الجليتر الفضي، والكفوف الزرقاء بطول العباية من الرقبة وحتى الأطراف.

ونسقت ديما الأسدي مع إطلالتها صندل ذأ كعب عالٍ باللون البيج.

شهد الزهراني بعباية بيضاء مفتوحة

عباية بيضاء من شهد الزهراني - الصورة من حسابها على إنستغرام

لإطلالة نهارية أنيقة بالعباية البيضاء، يُمكنكِ أن تستوحي إطلالتك من مدونة الموضة شهد الزهراني، حيث نسقت عباية بيضاء مفتوحة، مع فستان طويل بنفس لون العباية، مع إيشارب باللون الأبيض، وحذاء ذي كعب عالٍ ومقدمة مُدببة، يجمع بين اللونين الأبيض والبيج.

واعتمدت شهد الزهراني مع هذه الإطلالة، حقيبة يد باللون البيج من ماركة Gucci.

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إيمان الفلامرزي بعباية بيضاء بأكمام واسعة

إيمان الفلامرزي بعباية بيضاء - الصورة من حسابها على إنستغرام

لإطلالة أكثر أناقة تناسب السيدة التي تبحث عن الرقي والفخامة، يُمكن الاستعانة بهذا التصميم المميز لعباية بيضاء من وحي مدونة الموضة إيمان الفلامرزي، والتي نسقت عباية بيضاء ذات أكمام طويلة واسعة، مع إيشارب من الشيفون الأبيض، وإكسسوارات من الذهب الأبيض والألماس.

منة السني بعباية بيضاء بتصميم البليسيه

منة السني بعباية مفتوحة بيضاء - الصورة من حسابها على إنستغرام

لتصميم أنيق يناسب زياراتك المسائية، يُمكنكِ أن تستوحي إطلالتك من مدونة الموضة المصرية منة السني، التي نسقت عباية بيضاء مفتوحة بتصميم البليسيه، مع بنطلون وقميص باللون الأبيض.

واعتمدت منة السني مع هذه الإطلالة إيشارباً باللون السيمون الباستيل، مع حقيبة يد باللون الأحمر الداكن مع الرمادي، وحذاء مفتوح باللون البرتقالي.

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