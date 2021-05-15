كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مايو 2021 10:41 صباحاً - تبحث كل امرأة عن تسريحات صيفية مرحة وجميلة يمكن أن تُنفذها في أي وقت من دون التردّد الى صالونات تصفيف الشعر؛ لإضافة المزيد من الجمال والنعومة لإطلالتها. وعادةً، ما يكون الباند الذي يوضع على الجبين ويُغطي جزءًا من الشعر هو الإكسسوار الصيفي الأبرز لمواكبة أجدد صيحات تسريحات الشعر وإضفاء لمسة مرحة ومميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية. اكتشفي مع "الخليج 365.نت" أجمل موديلات تسريحات شعر مع الباند المنقوش، التي يستعرضها لك في الصور الآتية:



تسريحات شعر مع الباند المنقوش لإطلالة صيفية حيوية

تسريحات شعر مع الباند المنقوش لإطلالة صيفية نابضة بالحياة

إليك مجموعة من أجمل موديلات تسريحات شعر مع الباند المنقوش، التي يمكنك اعتمادها لإطلالة نابضة بالحيوية في الصيف.



تسريحات شعر قصير مع الباند المنقوش

تسريحات شعر قصير مع الباند المنقوش

يُعد الباند المنقوش خياراً رائعاً لشعرك القصير، وفي الوقت نفسه، لن تحتاجين إلى قضاء الكثير من الوقت في تصفيف شعرك، وهو أحد الأساليب البارزة لإضفاء المزيد من الجاذبية لإطلالتك نظراً لأسلوبه العملي الذي يبرز ملامح الوجه لاسيما الناعم والصغير، كما يُعتبر الخيار الأمثل في الأجواء الصيفية الحارة.

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تسريحات شعر طويل مع الباند المنقوش

تسريحات شعر طويل مع الباند المنقوش

تعتبر هذه التسريحة من أبرز الخيارات لصاحبات الشعر الطويل، حيث تضفي لمسة أنثوية وجذابة على إطلالتك، ويمكنك اعتمادها في المناسبات النهارية والمسائية على حدّ سواء، ويمكنك تنفيذ هذا اللوك بتمشيط شعرك جيداً لإضافة الحجم ثم تضيفين إليه الباند المنقوش الذي يُعتبر طريقة رائعة لإضفاء لون نابض بالحياة على تسريحة شعرك إذا كان لديك شعر طبيعي طويل وخيار تصفيف متعدد الاستخدامات لشعرك.



تسريحات شعر متوسط الطول مع الباند المنقوش

لإطلالة صيفية عفوية اعتمدي تسريحة شعر مع الباند المنقوش

جرّبي هذه التسريحة مع الباند المنقوش، فهي مثالية للشعر المتوسط الطبيعي، ومن الخيارات الأكثر أناقة لهذا الموسم، وتسريحة ملفتة للنظر حيث تضفي الأناقة دون أي جهد أو مهارات معمّقة في التصفيف، ويمكنك تنفيذها باستخدام الجل والسبراي على شعرك وتسريحه إلى الخلف بواسطة مشط ذات أسنان عريضة ثم تضيفين إليه الباند المنقوش، لإطلالة أكثر جمالاً.



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تسريحات شعر كيرلي مع الباند المنقوش

تسريحة شعر كيرلي مع الباند المنقوش لاطلاة صيفية فرحة

تمتعي بمظهر أكثر مرحاً وجرّبي هذ التسريحة البسيطة التي تُعتبر واحدة من أشهر تسريحات الشعر الكيرلي مع الباند المنقوش وفي الوقت نفسه أنثوية وأنيقة، وتتميّز بأسلوبها الشبابي العصري، وهي إلى جانب كونها تسريحة عملية لا تستغرق وقتاً طويلاً للتصفيف، تضفي نفحة أنثوية على إطلالتك، كما بإمكانك أن تخلقي من خلالها تسريحات مختلفة مع الغرة الأمامية، أو غرّة جانبية. لذا، لا تتردّدي في اعتمادها لأنها ستتربع على عرش الموضة لهذا الموسم.



تسريحات شعر ذيل الحصان مع الباند المنقوش

تسريحة شعر ذيل الحصان مع الباند المنقوش لإطلالة صيفية ناعمة

اجعلي تسريحتك بسيطة للغاية مع هذا اللوك العصري، إنها تسريحة ليست أنثوية وجميلة فحسب، بل إنها أيضًا تحاكي وجهك وتستغرق وقتاً أقل من تسريحات الشعر الأخرى الأكثر تعقيداً، وفي غضون بضع دقائق، ستحصلين على تسريحة شعر جميلة وجاهزة للتباهي بها بإطلالة منعشة وعصرية.



تسريحات شعر عفوية مع الباند المنقوش

تسريحة شعر عفوية مع الباند المنقوش لإطلالة شبابية مرحة

تُعد من أكثر التسريحات تنوعاً، وغالباً ما تتمتع تسريحات الشعر مع الباند المنقوش بإحساس مرح وشبابي، ويُضيف الباند المنقوش لمسة مرحة وجذابة وفريدة من نوعها على أسلوبك، دون أن تستغرق الكثير من الوقت الإضافي، لتخطفي أنظار كل المحيطين بك، وتظهري بأبهى طلّة تعكس جمالك وأنوثتك.



تسريحات شعر الكعكة مع الباند المنقوش

تسريحة الكعكة مع الباند لإطلالة صيفية شبابية

استمتعي بالمظهر الممتع والمرح مع هذه التسريحة التي تبدو أجمل عند إقرانها مع الباند المنقوش، فهي من التسريحات الرائجة التي توحي بالقوة والثقة بالنفس وتُضفي لمسة عصرية وحيوية بعيداً عن التسريحات الكلاسيكية، ولا يقتصر الأمر على متعة تسريحة الشعر وانتعاشها، بل إنها تضفي طابعاً رائعاً وجمالًا على وجهك، حتى لا تضيع ملامحك خلف شعرك.

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