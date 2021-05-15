لربات البيوت.. إحذري إعادة تسخين هذه الأطعمة مرة أخرى: تسبب مشاكل صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تسخين الأطعمة من الأمور التي تلجأ إليها بعض السيدات خاصة العاملات، فهي طريقة بالنسبة إليهن توفر الكثير من الوقت والجهد في طهي وجبات جديدة، لكن توجد بعض الأطعمة لا ينصح بإعادة تسخينها مرة ثانية إذ أن ذلك يسبب بعض الأضرار الصحية.

وفي التقرير التالي عرض موقع «إم إس إن»، بعض الأطعمة التي لا ينصح بإعادة تسخينها مرة أخرى تجنبًا لأي ضرر.

الأطعمة المقلية والزيوت

إعادة تسخين الأطعمة التي تحتوي على الزيوت يعمل على زيادة محتوى الدهون المتحولة في زيت القلي في كل مرة يتم فيها إعادة تسخين الزيت، ما يسبب مشاكل صحية منها ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار.

البيض

البيض يحتوي على بكتيريا السالامونيلا إنتيريتيديس، التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، في حال ترك البيض في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين بعد طهيه، لذا ينصح عادة بعدم إعادة تسخين البيض وتناوله بعد ساعتين من طهيه إلا إذا وضع في الثلاجة.

الدجاج المشوي

ينصح عادة بتناول الدجاج المشوي وهو ساخن ولا ينصح بتركه حتى يبرد، إذ أن يحتوي أيضًا على السالمونيلا التي تؤدي إلى التسمم الغذائي إذا لم يتم تسخينه بالشكل الصحيح.

البطاطس

لا يجب إعادة تسخين البطاطس المطبوخة مرة ثانية، إذ أنه يمكن أن تحتوي على بكتيريا كلوستريديوم بوتلينوم، وهي بكتيريا تسبب شكل قاتل من التسمم الغذائي، ويمكن أن تتكاثر هذه البكتيريا في درجة حرارة الغرفة، لذلك من الأفضل تناول البطاطس فور طهيها أو تبريدها فوراً.

الأرز

يحتوي الأرز الخام على بكتيريا تسمى باسيلوس سيريوس، التي تسبب التسمم الغذائي. كلما ترك الأرز المطبوخ لفترة أطول في درجة حرارة الغرفة، زادت فرصة تطور هذه الجراثيم إلى بكتيريا وتكاثرها بشكل أسرع.

البنجر

البنجر غني بالنترات التي تتحلل إلى نتريتات ضارة إذا تمت معالجتها بشكل مفرط من خلال إعادة التسخين.