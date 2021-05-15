إطلالات المشاهير في العيد: بدر بانون وحميد أحداد وزوجتاهما بالجلباب المغربي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على طريقتهم الخاصة، احتفل عدد من نجوم ونجمات الفن والوسط الرياضي، بعيد الفطر المبارك، من خلال ارتداء الملابس التي تتناسب مع العيد، وكان من بينهم بدر بانون، لاعب كرة قدم دولي مغربي، يلعب في مركز الدفاع رفقة فريق الأهلي المصري، وحميد أحداد، لاعب كرة قدم مغربي يلعب في مركز مهاجم أو تحت المهاجم وأيضا كجناح، رفقة فريق نادي الزمالك.

وشارك اللاعبان المغربيان عددا من الصور التي خضعا لها برفقة زوجتيهما وأبنائهما، احتفالًا بالعيد عبر حساباتهما الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

بدر بانون وزوجته وابنه بالجلباب المغربي

وظهر بدر بانون، لاعب النادي الأهلي، برفقة زوجته وابنه بالجلباب المغربي، باللون الرمادي ويتخلله بعض الخطوط باللون الموف فضلًا بعض النقوش، وشارك الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وأرفق تعليقًا قال خلاله:«عيد مبارك سعيد».

وتفاعل عدد كبير من متابعي نجم كرة القدم، مع الصور التي شاركها، وكان من أبرز التعليقات :«السلطان، العاشرة يا سلطان، أحلى عيلة دي ولا إيه، ربنا يخليكوا لبعض، عيد سعيد مبارك يا نجم، كل سنة وأنتوا طيبين».

وشارك بدر بانون، فيما يقارب الأربعين مباراة مع مختلف منتخبات الفئات السنية للمنتخب المغربي، فتوج مع منتخب المغرب الأولمبي، وصيفا في دورة تولون الدولية نسخة 2015 وذهبية ألعاب البحر المتوسط وفضية الألعاب الفرانكوفونية للدول الناطقة بالفرنسية.

حميد أحداد

كما احتفل نجم نادي الزمالك حميد أحداد، برفقة زوجته أميمة جبران، بعيد الفطر المبارك، وشارك متابعيه على «إنستجرام» برفقة طفلهما الأول «ليث»، ونسق الأب الجلباب بنفس اللون مع ابنه باللون اللبني، فيما ارتدت الزوجة جلبابا باللون البمبي.

ويبدو أن اللاعبين الاثنين قررا قضاء عيد الفطر برفقة بعضهما البعض وبرفقة أسرهما، إذ ظهرا معا في صورة مجمعة عبر حساباتهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهما يقضيان العيد سويًا، في حالة من البهجة والتناغم بينهما، والتي أشاد بها الجمهور خلال التعليقات على الصور التي فيها نوع من الألفة والمحبة.