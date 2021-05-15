مواد طبيعية بسيطة لإزالة الصدأ دون مجهود.. منها الكاتشب والبطاطس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتعرض بعض الأدوات المنزلية للصدأ نتيجة تركها لفترة طويلة دون استخدام كما يتم تعريضها للعوامل الجوية، ما يجعلها مادة سهلة لتكوين الصدأ عليها مما يحدث التآكل بها، كما المواد التي تتكون من المعادن مثل الحديد هي الأكثر تعرضًا للصدأ.

ويشكل الصدأ صعوبة كبيرة لربات المنازل في إزالته، إذ أنه يحتاج إلى جهد كبير لتنظيف الأدوات منه، لكن توجد أيضًا بعض الطرق البسيطة والسهلة الموجودة في منزلك، يمكنك استخدامها لإزالة الصدأ.

وعرضت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، بعض من الوسائل التي يتم استخدامها لإزالة الصدأ.

الخل

الخل الأبيض من الحمضيات ويمكن استخدامه كمنظف فعال لإزالة الصدأ من الأجسام المعدنية، وذلك بطريقة بسيطة إذ يمكنك نقع منتج التنظيف مع الخل ثم استخدميه لفرك المنطقة المستهدف إزالة الصدأ منها، وفي حالة الصدأ الشديد، يمكنك نقع لمدة 24 ساعة.

صودا الخبز

يمكنك نشر صودا الخبر على السطح المعرض للصدأ، ويمكن تركه لمدة ساعة على السطح المعدني المليء بالصدأ، ثم استخدام فرشاة معدنية لإزالة الصدأ عن المعدن.

حمض الستريك

الليمون الحامض مع الحمضيات الأخرى من الوسائل الفعالة للتخلص من الصدأ في مراحله الأولى، ويمكن على سبيل المثال الجمع بين حامض الستريك والملح لعمل مقشر فعال.

وبعد ذلك يمكنك تغطية المعدن الصدئ بقليل من الملح ثم اعصري القليل من الليمون فوق هذا السطح، واترك المحلول لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات ثم استخدم فرشاة مناسبة لإزالة الصدأ.

الكاتشب

يمكنك أيضًا صنع منظف صدأ منزليًا باستخدام الكاتشب لإزالة بقع الصدأ الصغيرة، إذ وضع طبقة سميكة من الكاتشب على بقعة الصدأ وتركها لمدة 30 دقيقة، ثم فرك هذه المنطقة جيدًا بقطعة قماش ناعمة وتشطفيها جيدًا.

البطاطس

أيضًا البطاطس من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها في إزالة الصدأ، وربما تجهل سيدات هذه الطريقة، إذ أنه يمكن تقطيع البطاطس إلى نصفين ووضعها في طبق أو وعاء من صابون جلي الأطباق، ثم ترك البطاطس لبضع دقائق حتى تمتص الصابون، ثم افركي الجسم الصدئ بالبطاطس.