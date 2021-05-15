في عيد ميلادها.. لقطات من حياة حلا الترك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ صغر سنها وهي تثير الجدل حولها، حينما ظهرت للمرة الأول في عمر السابعة، ببرنامج «ستار صغار»، ونالت شهرة واسعة حينما شاركت في برنامج المواهب «أرب جوت تالنت»، وعرفها الجمهور كمطربة صغيرة، عام2011، وقدمت مع الفنانة هيا الشعيبي وأمل العوضي وبشار الشطى، برنامج «هو وهاي وهي»، عام 2014، هى الفنانة الشابة البحرينية «حلا الترك».

ويتزامن اليوم 15 مايو، عيد ميلاد الفنانة الشابة حلا الترك، ويُقدم هُن لقطات من حياتها خلال السطور التالية.

تركت والدتها بعد انفصالها عن والدها

عقب انفصال المنتج محمد الترك، عن منى السابر، انتقلت الفنانة الشابة حلا الترك للعيش مع والدها وزوجته المطربة دنيا بطمة، وكانت ظهرت والدتها في بث مباشر عبر حسابها وتحدثت عن قرار ابنتها، قائلةً:«هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية، يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني».

انفصال والدي حلا الترك

وانفصلت السابر عن زوجها المنتج محمد الترك، ورغم أنها حصلت على حكم قضائي بضم أطفالها الثلاثة من طليقها إلى حضانتها، إلا أن ابنتها حلا الترك فضلت العيش مع والدها وزوجته الثانية وهي الفنانة دنيا بطمة.

انهيار دنيا بطمة بسبب حلا الترك

كانت انهارت المطربة المغربية دنيا بطمة من البكاء بسبب خلافاتها مع الفنانة حلا الترك ابنة زوجها، خلال استضافتها في برنامج معكم، مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلةً: لو فيه فنانة غيري في الهم دا أبصملك إنها تعتزل، ربنا العارف مين الظالم ومين المظلوم، طلع عليا إشاعات من أقرب الناس اللي كانت عايشة معايا فأمر طبيعي إن الناس تصدقها.

رفعها دعوى ضد والدتها في عيد الأم

وقبل شهرين، خرجت منى السابر، والدة حلال الترك، في مقطع فيديو وهي باكية في فيديو بث مباشر، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «كنت بتمنى على بنتي توقف وقفة حق، وبقلها شكراً حلا على الهدية اللي اهديتني إياها بعيد الأم، وبكرا بس بتتزوجي وبصير عندك ولاد بتعرفي شو قيمة الأم، بقلك يا حلا شكرا كتير».

وتابعت منى السابر: «إن شاء الله خير وأنا ما كنت عم بحكي هالفترة لإني بانتظار صدور الحكم».