إلين ديجينيريس تكشف سر إيقاف برنامجها بعد 19 عاما: طائر بريش أحمر جالي في المنام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت الممثلة الكوميدية ومقدمة البرامج الأمريكية إيلين ديجينيريس، انتهاء بث برنامجها التلفزيوني الشهير، وذلك بعد مسيرة طويلة استمرت لمدة 19 عاما، وستكون الحلقة الختامية لبرنامجها خلال العام المقبل 2022.

واعتبرت الإعلامية الأمريكية البالغة من العمر 63 عاما، في رسالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن برنامجها الحواري الذي تقدمه هو أعظم إنجاز شخصي لها في حياتها، وشكرت معجبيها على متابعته طوال تلك السنوات، لكنها قالت إنها بحاجة إلى «أخذ استراحة من الكلام».

وأضافت «ديجينيريس»: «لقد أخبرني حدسي أن الوقت قد حان. وبصفتي ممثلة كوميدية، فقد فهمت دائما أهمية التوقيت».

وكشفت عبر حسابها عن رسائل أتتها مؤخرًا حيث دونت: «حلمت أن طائرا جميلا ذا ريش أحمر فاتح جاء إلى نافذتي وهمس لي.. لا يزال بإمكانك القيام بأشياء على شبكة نيتفلكس وكانت تلك هي العلامة التي كنت أبحث عنها».

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وأشارت النجمة الكوميدية، إلى أن عدد متابعي برنامجها الحواري بدأ في الانخفاض خلال الشهور الماضية، وذلك بعد تقرير مصور بعنوان «بيئة عمل سامة وراء الكواليس» ليسفر عن ذلك خروج ثلاثة من كبار المنتجين من الإنتاج في العام الماضي 2020، وتقديم إلين ديجينيريس اعتذارا للمشاهدين.

واعترفت «ديجينيريس» في حوار لها مع مجلة «ذا هوليوود ريبورتر» الأمريكية أمس الأول الأربعاء، بأنها تعرضت للانتقادات واسعة وهجمات دمرتها لكنها لم تؤثر على قرارها بإنهاء برنامجها، وأوضحت أنها اتخذت هذا القرار عندما مددت عقدها لمدة ثلاث سنوات في عام 2019.

وبينت للمجلة أنها لم تستكمل حتى الآن خطتها المهنية، لكنها قالت إنها منفتحة على المشاركة في السينما، وأنها تريد أن تشارك بشكل أكبر في جهود الحفاظ على البيئة.

وبدأت «إلين» مسيرتها الفنية كممثلة ستاند أب كوميد في بلدتها في نيو أورلينز، قبل أن تنتقل إلى التلفزيون، وتقدم برنامجها منذ منتصف التسعينيات.