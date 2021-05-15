حورية فرغلي تكشف رد فعل خطيبها على مشهد «كلمني شكرا»: «قلع الدبلة ومشي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة حورية فرغلي، أن مشهدها المثير الذي قدمتها بفيلم «كلمني شكرا» لم يكن متواجدا بسيناريو العمل، مشيرة إلى أنها تفاجئت بمخرج العمل يطلب منها أن تنفذ هذا المشهد، مؤكدة أنه قبل ذلك لم تكن مثلت من قبل أي مشهد، كون فيلم «كلمني شكرا» تجربتها الفنية الأولى.

وأضافت «حورية»، خلال لقائها مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنها كانت حينها وجها جديدا، لا تعرف أي شيء عن السينما وصناعتها، متابعة: «كنت بنت جديدة بتمثل لأول مرة لا عندها لبيسة ولا حتى أوضة تغير فيها ملابسها، ولقيت المخرج بيقولي أعملي المشهد ده واعملي كذا كذا».

وواصلت: «قالي أصلا مفيش حاجة هتبان، وأن فيه حيطة هتكون قدامي ومفيش حد ههيبقى معاكي في الأوضة، وشعرك طويل، مش هيبان حاجة منك».

وأوضحت أنها لم تنزع ملابسها خلال تصوير هذا المشهد، حيث ظهر المشهد بالفيلم بشكل إيحائي، لكن هذا تسبب في فسخ خطوبتها، بعد طرح الفيلم مباشرة بالسينمات، موضحة: «شاف الفيلم معايا لقيته بيدني دبلته وسابني».

وأشارت حورية فرغلي إلى أنها بعد هذا الفيلم كانت حريصة على الهروب من تصنيفها كممثلة إغراء، ولهذا قدمت مسلسل «دوران شبرا»، بعد هذا الفيلم مباشرة، متابعة: «كنت عايزة أقول للناس أنا ممثلة شاطرة بعرف أمثل وتقدروا تشوفوا ده في شخصية عزة في مسلسل (دوران شبرا) اللي قدمتها من غير ميكب».