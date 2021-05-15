الفنانة لميس عطوة تعلن خطوبتها من البلوجر محمد فوزي (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أقيمت خطوبة الفنانة والبلوجر لميس عطوة، والمهندس والبلوجر محمد فوزي، أمس الجمعة، بحضور الأهل وعدد من الأقارب والأصدقاء، وتم نشر صور من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

وتألقت البلوجلر لميس عطوة خلال حفل خطوبتها على المهندس والبلوجر محمد فوزي، بإطلالة مختلفة، مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأبيض المطرز المنقوش دون الأكمام، ونسقت مع الفستان طقما مكونا من سوار وسلسلة بنفس لون الفستان.

وظهرت «عطوة» بمكياج مميز وغير ملفت وتم تنظيم الحفل مع ثاني أيام العيد في إحدى قاعات الأفراح، بينما التقط أصدقائهما وأقاربهما بعض الصور، حيث حضر الحفل أيضًا مجموعة من البلوجرز منهم عمرو راضي الذي تربطه صلة قرابة بالعريس حيث كشف الأخير على حسابه الشخصي قبل ساعات أن العريس ابن خالته.

واحتفل متابعو «لميس» و«فوزي» من خلال موقع «انستجرام» وجاءت التعليقات كالتالي: «ألف مبروك يا حبايب قلبى وعقبالي بقى، مبارك عقبالك إن شاء الله، Congratulations my brother and sister

وشاركت لميس عطوة في أول عمل فني لها خلال الفترة الماضية مع الفنان الكوميدي علي ربيع في مسلسل بعنوان «أحسن أب» متمنية نجاح المسلسل وأن ينال إعجاب المشاهدين ويحقق أعلي نسب المشاهدة.

وأنضمت البلوجر الشابة إلى أسرة مسلسل «أحسن أب» من بطولة الفنان الكوميدي علي ربيع ونخبة من الممثلين وبدأ عرضه على قناة الحياة بداية من مطلع شهر رمضان الجاري، ويتكون من 15 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي إجتماعي.

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بتخطيط بطل العمل النجم على ربيع للإستيلاء على أموال، ولكن أكتشف فى النهاية أنها مطبعة كتب وورق، وفوجئ ربيع عند ذهابه إلى منزل والده الفنان سامى مغاورى بزواجه بعد وفاة والدته.

كما شاركت لميس عطوة في عدد من الأعمال الفنية منها الدرامية والسينمائية أبرزها مسلسل «ريح المدام» مع الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني، ومسلسل «حكايات بنات»، ومسلسل «خيط حرير» مع الفنانة مي عز الدين.