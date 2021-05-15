منها السجائر.. 6 أشياء تجنبيها عند محاولة الإنجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الحمل قد يكون صعبًا بالنسبة للعديد من النساء، وبالتالي من المهم للأم أن تكون على دراية بجميع الحيل التي يمكن أن تعزز الحمل، وهناك 6 أشياء يجب تجنبها عند محاولة الإنجاب، كما أورد موقع "tribune".

1- تجنب السجائر:

التدخين، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة والقولون والبنكرياس، ويمكن أن يجعل الحمل صعبًا، وذلك لأنه يسبب شيخوخة بصيلات المبيض، ما قد يؤدي إلى انقطاع الطمث المبكر وزيادة خطر الإصابة بالعقم، ومع ذلك، يجب على الرجال أيضًا التخلي عن هذه العادة وذلك لأن التدخين يضر ببنية الحيوانات المنوية ووظيفتها.

2- تجنب الإفراط في تناول الكافيين:

لست مضطرة للتخلي عن قهوتك الصباحية ولكن يجب أن تفكري في تقليل كمية الأكواب التي تتناوليها يوميًا، ولكن لكي تكوني بصحة جيدة، تناولي كوبين أو أقل، حيث يرتبط الإفراط في تناول الكافيين بانخفاض الخصوبة وزيادة خطر حدوث الإجهاض بمجرد حدوث الحمل.

3- تجنب الكثير من التمارين:

على الرغم من أن التمارين الرياضية قد ثبت أنها تقصر من الوقت الذي يستغرقه الحمل، إلا أنه من المهم أيضًا عدم المبالغة في ذلك، حيث ترتبط التمارين عالية الكثافة بأخذ وقت أطول للحمل، ومن أحد التفسيرات المحتملة هو أن الإفراط في ممارسة الرياضة يمكن أن يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن وتغيرات هرمونية، مما قد يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية.

4- تجنب الأطعمة السريعة:

يجب التقليل من تناول السكر والأطعمة السريعة وزيادة تناول كمية الفواكه والخضروات والدهون الصحية والبروتينات النباتية، ولن يساعدك النظام الغذائي المتوازن في الحفاظ على وزن صحي فحسب، بل سيتحكم أيضًا في مستويات الأنسولين لديك، وكل ذلك سيحسن فرصك في الحمل.

5- تجنب الأسماك ذات نسبة الزئبق العالية:

الأسماك مثل السلمون والسردين، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على نمو دماغ الجنين، ومن ناحية أخرى، يمكن أن تحتوي أنواع الأسماك الأخرى على مستويات عالية من الزئبق مما يؤدي إلى تلف دماغ الطفل المتنامي ويزيد من فرص الإجهاض.

6- تحكم في قلقك:

تشير الدراسات الحديثة إلى أنه كلما زاد التوتر الملحوظ، زادت صعوبة الحمل على المرأة، كما أن الإجهاد، خاصة إذا استمر لفترة طويلة، يمكن أن يسبب تغيرات هرمونية تعيق الإباضة والخصوبة، ويمكن أن يساعدك الاسترخاء على تحسين فرصك في الحمل.