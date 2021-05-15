طبيبة تحذر من تناول الكبدة نيئة لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الكبدة من الأطعمة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، ولكن ماذا يحدث إذا تناولتها نيئة، هذا ما تكشفه الدكتورة إسراء طارق أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.

تقول أخصائية التغذية العلاجية، أن الكبد هو مركز السموم في جسم الحيوان، وبعد تناولها نيئة يتم انتقال هذه البكتيريا والسموم إلى الإنسان، ما يهدد بصحة الإنسان، ويتسبب في الأضرار التالية:

- تقلل مناعة الجسم.

- الكبدة مليئة بالدم، وبالتالي ازدياد فرص الإصابة بالعدوى والتلوث الغذائي.

- إصابة الشخص بمرض الفاشيولا "الدودة الكبدية" إذا كان الحيوان مصابا بها، وقد تصل مضاعفاتها إلى الموت.

الأعراض التي تحدث للإنسان بعد تناول الكبدة النيئة:

- المغص.

- الإسهال الشديد.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- التلبك المعوي.

- الحمى.

- ضيق التنفس.

- عدم انتظام ضربات القلب.

نصائح عند تناول الكبدة:

- غسل اليدين جيدا قبل لمس الكبدة.

- غسل الكبدة جيدا.

- وضع الكبدة في الماء أو الخل لمدة 5-10 دقائق، ويساعد ذلك على إزالة السموم.

- وضع الخضروات مع الكبدة أثناء الطهي.

وأكدت أخصائية التغذية العلاجية أن تناول الكبدة النيئة لا يساعد في علاج فقر الدم والأنيميا كما يعتقد البعض، وهو أمر خاطئ ويضر كثيرا.