8 أنواع من المكسرات تساعدك على إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر المكسرات من الأطعمة المفيدة لفقدان الوزن، حيث تساعد الدهون الصحية والبروتينات والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن الموجودة بها على التخلص من الوزن الزائد عن طريق زيادة الشعور بالشبع وزيادة التمثيل الغذائي، لكن الإفراط في تناولها يتسبب في زيادة الوزن لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك ، يجب أن مقدار الكمية التي يوصى بتناولها لإنقاص الوزن.

وهنا نستعرض لكم أفضل المكسرات التي تساعد على إنقاص الوزن، والكمية الموصي بها في اليوم، وفق ما أورد موقع "stylecraze".

- جوز برازيلي:

يعد مصدر كبير للسيلينيوم الذي يلعب دورًا رئيسيًا في نشاط الجسم المضاد للأكسدة، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول الجيد، بالإضافة إلى إنقاص الوزن.

يمكنك أن تستهلك حوالي 40 جرامًا من المكسرات البرازيلية يوميًا.

- عين الجمل:

تشير الأدلة العلمية الجديدة إلى أن تناول 30 جرامًا من عين الجمل يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل ترهل الجسم، كما وجد الباحثون أن استهلاكه يساعد في تقليل مؤشر كتلة الجسم وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

- اللوز:

اللوز عبارة عن مكسرات كثيفة الطاقة لا تقتصر على مذاقها الجيد فقط، بل يساهم أيضًا في إنقاص الوزن, وذلك لأنه غني بالبروتين والألياف الغذائية والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة والكالسيوم.

لذا يوصي بنقع القليل من اللوز في الماء لمدة ساعة تقريبًا واستهلاكه مع الغلاف الخارجي للحصول على جرعة إضافية من الألياف، ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي أو مرض التهاب الأمعاء أو قرحة في المعدة ، فتناولها بدون الغلاف الخارجي.

- الفستق:

الفستق من أفضل المكسرات التي تساهم في فقدان الوزن، حيث يمكنك تناول حوالي 20 حبة من الفستق كوجبة خفيفة في الصباح، و 20 حبة أخرى كوجبة خفيفة في المساء.

- الفول السوداني:

الفول السوداني عبارة عن بقوليات ومليئة بالعناصر الغذائية، كما أنه مصدر جيد للبروتين والدهون الصحية وحمض الفوليك وفيتامين هـ والكالسيوم والحديد والمغذيات النباتية الأخرى، لذا تناوله كوجبة خفيفة يساعد على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم ، ومحاربة السرطان ، والحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم.

لذا ا يعد تناول 28 جرام في اليوم من الفول السوداني آمنًا لفقدان الوزن.

- الكاجو:

إذا تم تناوله بكميات محدودة يمكن أن يؤدي إلى إنقاص الوزن، وذلك لأنه عبارة عن مكسرات كثيفة العناصر الغذائية محملة بالدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامين K والألياف الغذائية والبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، تعمل هذه العناصر الغذائية على التخلص من جذور الأكسجين الحرة الضارة ، وتقليل الالتهاب والإجهاد ، وتحسين مستويات الشبع.

يوصي بتناول 24 جراما من الكاجو في اليوم.

- البندق:

البندق، مثل أي نوع آخر من المكسرات ، طعمه رائع وغني بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى احتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة والفيتامينات أ ، هـ ، وك ، والكالسيوم ، والمغنيسيوم، والبروتين، ما قد يعزز من إنقاص الوزن عن طريق تحسين مستويات الدهون في الدم ، وزيادة الشعور بالشبع.

- البقان:

جوز البقان غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والبروتين والألياف الغذائية وفيتامين أ والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفولات، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من جذور الأكسجين الحرة الضارة ، وخفض الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية ، ومكافحة السرطان.

لذا يعتبر تناول 20 جرامًا في اليوم من جوز البقان آمنًا لفقدان الوزن، يوصي بتجنب تجاوز الحد لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.