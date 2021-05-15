بعد وفاتهما.. أول صور لعروسي الشرقية: «القرية كلها كانت معزومة على الفرح»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فُجع أهالي قرية شبرا العنب بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، مساء أمس، بعد الحادث المروع الذي راح ضحيته عروسان، بعدما انقلبت بهما السيارة أثناء زفهما ولقيا مصرعهما بعد دقائق قليلة من الحادث على طريق منيا القمح الزقازيق.

تحول زفاف العروسين إلى عزاء في لحظات بعدما كانا في طريقهما إلى الكوافير، حيث تعرضت سيارة الزفة للانقلاب نتيجة تصادم سيارة أخرى بها من الخلف، وبعد دقائق معدودات فارق العروسان الحياة، واتشحت القرية بالسواد، بينما أخطرت النيابة العامة لإجراء المعاينة ونقل الجثتين إلى المستشفى، ورفع أثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة.

وحصل «هن» على صور للعريس إسلام وعروسه، قبل أيام من وفاتهما في الحادث من أهالي القرية، معبرين عن حزنهم لوفاة العريس «إسلام» وعروسه، بعد أن اصطحبها إلى الكوافير مساء أمس.

وأكد أحد جيران العريس لـ«هن» أن القرية كلها حزينة على العروسين، خاصة أن العريس كان على خلق وعلى علاقة طيبة بجميع أبناء القرية وجميعهم يحبونه الصغير قبل الكبير، وكان يعمل ليلا ونهارا لكي يوفر مصاريف الزواج، وكان سعيدا أنه سيتزوج في العيد، وقام بتوجيه الدعوة للقرية كلها لحضور فرحه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الحادث ليس فيه أي شبهة جنائية، وأن الوفاة حدثت نتيجة تصادم سيارة العروسين بسيارة أخرى نتج عنه وفاتهما بعد قرابة 15 دقيقة فقط من الحادث الذي وقع بالقرب من المدرسة الإنجليزية في الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق لموقع البلاغ، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحام العام لنيابات جنوب الشرقية الذي قرر انتداب الطب الشرعي لتشريح جثماني المتوفين لبيان أسباب وفاتهما.

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وأفادت التحقيقات انقلاب سيارة ملاكي كانت تقل العروسين انحرفت عن الطريق نتيجة تصادم سيارة بها من الخلف، وأسفر الحادث عن مصرع عروسين من قرية شبرا العنب دائرة مركز منيا القمح، وكان العريس اصطحب عروسه لتوصليها إلى الكوافير بمدينة الزقازيق.