حورية فرغلي: «اتعملي سحر بالمرض وعدم الزواج والإنجاب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها تؤمن بوجود السحر، موضحة: «أنا اتعملي سحر بعد مسلسل (ساحرة الجنوب)، وقعدت سنة عيانة ومش عارفة عندي إيه، والأطباء مش عارفين عندي إيه، وأمي جابت حد يقرأ القرآن عليا، وقال إن ممكن يكون معمولي سحر».

وأضافت «فرغلي»، في لقاء مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الجمعة، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: «أثناء تنظيف الزرعة عندنا لقينا ورقة مكتوب فيها حورية بنت نادية تصاب بالمرض، وتصبح طريحة الفراش، ويقف أمر زواجها وإنجابها، ووجدنا مع الورقة شعرتين من شعري».

وتابعت أنها شعرت بذهول، وقالت لنفسها: «طب ما كنت كتبت أموت أحسن، ليه كل ده؟ وفعلا أنا بقيت واحدة تانية، ومكنتش أعرف ولا أقدر أنزل حتى دور واحد، وربنا حرمني من نعمة الأمومة ولم أتزوج، وتوقف رزقي خلال السنوات الماضية بسبب العملية، وتقريبا كل شيء تحقق».

وشددت: «أنا إيماني بربنا كبير جدا، ولو كان لا يريد حدوث كل هذا لم يحدث، وبالتأكيد الله كان له حكمة، ورأيت الناس على حقيقتها في هذه التجربة، وعشت لمدة سنتين لا أتذوق ولا أشم أي شيء».

وأجرت الفنانة حورية فرغلي، عملية في أمريكا، عقب تحطم أنفها بسبب سقوطها من على حصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية، وبسبب فشل العملية عانت من صعوبات في التنفس والسمع، وتعرتض للتنمر من قبل بعض الأشخاص على فيس بوك.

حورية فرغلي التي ولدت بالإمارات، كانت دراستها بعيدة كل البعد عن المجال الفني، حيث درست إدارة الأعمال بالمملكة المتحدة، قبل ممارستها لرياضة الفروسية التي حصدت من خلالها العديد من الجوائز المحلية والدولية، وقدمت حورية فرغلي، عددا من الأعمال الفنية منها مسلسل «ساحرة الجنوب» الذي جسدت من خلاله دور ساحرة تقوم بأعمال دجل وشعوذة، مما يسبب صراعات عديدة بين أهل المدينة التي تعيش فيها.