منة عرفة بعد خطوبة علي غزلان.. «بتعمل ضوافرها» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصور جديدة لها أثناء وجودها داخل أحد صالونات التجميل.

ونشرت «منة» صورها وهي تعتني بأظافرها وتعمل على تهذيبهم، وذلك بعدما أعلن اليوتيوبر علي غزلان، خطوبته من فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017.

وكانت الشائعات تدور حول ارتباط منة عرفة وعلي غزلان عاطفيًا، إذ ظهرا في أكثر من موقف يدل على ارتباطهما عاطفيًا، إلى أن حذفا صورهما من حسابات بعضهما على «السوشيال ميديا».

علاقة علي غزلان ومنة عرفة

ومنذ أن بدأ الثنائي الفنانة منة عرفة واليوتيوبر علي غزلان، في نشر الصور التي تجمعهما سويًا، لاحقتهما الكثير من الشائعات حول ارتباطهما عاطفيًا، وكانت الصور التي أثارت الجدل حول علاقتهما، ما نشره علي غزلان عبر حسابه على «إنستجرام»، إذ ظهر الثنائي وهما جالسين داخل ما يشبه الحديقة على «قلب»، مصنوع من الخشب وأغصان الشجر، ومزين بالورود.

واكتفى «غزلان» في تعليقه على الصورة،، بوضع «إيموشن» قلب، فيما ظهرت منة عرفة تحتضنه، وفي صورة رومانسية أخرى نشرها «غزلان»، شارك بها متابعيه، كانت برفقة الفنانة منة عرفة، وهما يجريان بتلقائية، لكن بعد فترة من إثارة الجدل، حذف الثنائي اليوتيوبر علي غزلان ومنة عرفة جميع صورهما وهو ما أشار إلى نهاية علاقتهما.

أبرز المعلومات عن فرح شعبان

ومن أبرز المعلومات عن فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة، خطيبة علي غزلان

- درست في الثانوية النظام الدبلومة الأمريكية.

- حصدت المتسابقة فرح شعبان لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017 من بين 22 متسابقة شاركن بالمسابقة.

- كانت من هواياتها السباحة والقراءة، وهدفها أن تصبح مبرمجة في تقديم برامج مفيدة ومرحة للأطفال.

- الوجه الإعلامي لمباردة «أنتي الأهم».

- كان أول المواقف التي أثارت بها الجدل مع على غزلان حول ارتباطهما، هي الصورة التي نشرها اليوتيوبر عبر حسابهما الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهر فيها الثنائي، وهما يضحكان في الصورة، ليصفها بـ«ماي منيون»، وهو أحد الشخصيات الكرتونية، كما أنهى تعليقه بوضع إيموشن «قلب».