كيفية تنظيم النوم بعد انتهاء شهر رمضان.. 4 نصائح تساعدك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الأشخاص من عدم استقرار النوم في هذه الفترة ويتساءلون عن كيفية تنظيم النوم بعد انتهاء شهر رمضان بسبب التغيرات في المواعيد واختلاف ساعات النوم والاستيقاظ.

ويعاني بعض الأشخاص بسبب السهر في ليالي شهر رمضان بما يسمى بخلل الساعة البيولوجية المركزية المسؤولة عن ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ والشعور بالجوع وغيرها من الوظائف الحيوية.

كيفية تنظيم النوم بعد انتهاء شهر رمضان

وهناك العديد من النصائح التي يجب إتباعها لضبط الساعة البيولوجية الموجودة في الدماغ لعلاج مشكلات النوم بعد رمضان انتهاء شهر رمضان ينصح بها موقع Everyday health:

1- حدد موعدًا للذهاب إلى النوم

يرى بعض الخبراء أن الأشخاص بإمكانهم الاستيقاظ متأخرًا، بحوالي ساعة عن موعدهم المعتاد، لكنهم لا يمكن أن يذهبوا للنوم قبل ساعة من ذلك الموعد.

وينصح الدكتور رافاييل بايلو الباحث بمركز ستانفورد لاضطرابات النوم بالتدرج في الذهاب إلى السرير للنوم لأنه الحل الأمثل للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات، كما أن الذهاب إلى الفراش قبل موعد النوم، بنحو 15 دقيقة كل يومين أو 3 حل مفيد للوصول إلى الوقت المرغوب فيه تمامًا.

2- توفير النعاس

يرى الأطباء ضرورة الابتعاد عن نوم القيلولة حتى ولو كان الشخص يشعر بالحاجة إليه بسبب الإرهاق لأنه يؤدي إلى الأرق ليلًا وصعوبة الاسترخاء والنوم، لذا فإن توفير النعاس لوقت النوم الطبيعي في الليل، خيار صحيح وإذا شعرت بالتعب أثناء النهار، مارس بعض التمارين الرياضية لطرد الشعور بالرغبة في النوم.

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3- الالتزام بوقت الاستيقاظ

يرى المتخصصون أن اضطرابات النوم تحدث بسبب عدم الالتزام بتحديد مواعيد ثابتة للاستيقاظ ،على غرار النوم يوميًا حتى تتمكن من استعادة نشاطك الطبيعي بعد رمضان.

4ـ عدم الاعتماد على غفوة المنبه

ويشدد المتخصصون على الاستيقاظ مع الوقت الذي يسمع فيه جرس المنبه دون اللجوء لخيار «الغفوة» في الهاتف والذي يمكن أن يؤخر استيقاظك، وبالتالي يزيد من مشكلاتك مع النوم.