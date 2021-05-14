«تزوجت زوج صديقتها».. نعمة حسنين تطلب الدعاء من متابعيها بعد إعلان حملها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت البلوجر نعمة حسنين، التي اشتهرت بزواجها من زوج صديقتها، وأصبحت محور الحديث قبل عام بهذة الزيجة، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أحدث جلسة تصوير بعدما أعلنت حملها.

وجاءت الصور التي أظهرت حملها في الشهور الأخيرة، متزينة بحجابها، وعلقت على الصور طالبة الدعاء من متابعيها: «دعوة حلوة بقى عشان هانت أهيه».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور «الله يقويكي.. ربنا يقومك بالسلامة إنتي والنونو يا قمر.. متخافيش أجمدي كدا.. تقومي بالسلامة إن شاء الله.. هتبقى مامي زي القمر.. ربنا يرزقك الذرية الصالحة يارب».

زواج نعمة حسانين من زوج صديقتها

وفي مايو من العام الماضي تعرضت نعمة حسنين لكثير من الانتقادات لأنها تزوجت زوج صديقتها، وعلقت على ذلك عبر حسابها على «فيس بوك»: «أنا مش خطافة رجالة زي ما بيقولوا»، وأضافت: «مخطفتوش، النصيب جمعنا عشان نكون عيلة قمر وتاخد حسنات، وبنتفرج على كومنتاتكم وميتين من الضحك».

بينما خرجت صديقة نعمة حسنين وهي الزوجة الأولى وتدعى «أسماء»، قائلة إنها في البداية كانت غيورة على زوجها بشدة، ولم تستطع منع نفسها من الرفض، وعدم تقبل الوضع، إلا أنها رضخت في نهاية المطاف لأنه الشرع، ولم يقم بأي شيء حرام، وقالت إن زوجها أصبح بعد زواجه بأخرى أكثر لطفا واهتماما.

وأثارت هذه الزيجة موجة من الغضب والاستياء بين فتيات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين التعليقات على تلك الزيجة، «ازاي تاخدي جوز صاحبتك.. مالقتيش إلا جوز صاحبتك.. إنتي بتشجعي البنات يتجوزوا رجالة متجوزة».

رغم ذلك ردت نعمة حسنين على كل تلك الانتقادات، بصور وجلسات تصوير مع صديقتها، ومع زوجهما والأطفال.