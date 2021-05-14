سمية الخشاب عن «الاغتصاب الزوجي»: «اشترتونا بالمهر ولا إيه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد أحداث مسلسل«لعبة نيوتن»، للفنانة منى زكي، التي تقوم بدور «هنا»، و«مؤنس»، محمد فراج، حينما تعدى عليها في إطار أحداث العمل لأخذ حقه الشرعي منها.

وقفت العديد من الصفحات النسوية بشأن دعم المرأة، رافضة التصرف الذي قام ضدها، تحت مسمى «الاغتصاب الزوجي».

وتفاعلت الفنانة سمية الخشاب، بتدوين تغريدة تتحدث من خلالها عن رأيها في «الاغتصاب الزوجي»، قائلةً: «مستغربة إنه في ناس متعلمة أو على الأقل عندها درجة من الإنسانية وبيقولوا مفيش حاجة اسمها اغتصاب الزوجة أنا دافع مهر».

وتابعت الفنانة خلال تدوينتها، قائلةً: «دافع مهر إيه هي بهيمة.. أنت شاريهة ولا هترجعونا بقى لزمن الجواري».

مفهوم مصطلح الاغتصاب الزوجي

والاغتصاب الزوجي، هو العنف الممارس ضد الزوجة من الشريك، وما يترتب عليه من تشوهات نفسية تترك آثارها على المدى البعيد على سلوك المرأة، وفقًا لما ذكرته منظمة الأمم المتحدة.

وشاركت الفنانة سمية الخشاب، خلال السباق الرمضاني لعام2021، بمسلسل«موسى» من بطولة محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

وكانت أثار مشهد زفافها ضمن أحداث المسلسل الجدل بين الرواد، حيث كانت تقوم بدو «حلاوتهم»، إذ كانت المفاجأة صادمة للجمهور بظهور أحمد سعد وسمية الخشاب، متواجدان في الفرح، ضمن أحداث المسلسل.

إطلالة سمية الخشاب في موسى

وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في الفرح مرتدية فستان من اللون الأبيض، للفرح، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وحملها ضمن أحداث الفرح، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد جانب الثنائي، مرتدي جلبابا من اللون الأسود.