رانيا محمود ياسين تدعم فلسطين بمشهد لوالدها: هتتحرر رغم أنفهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والقصف المستمر ضدهم، من خلال نشر صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لوالدها الفنان الراحل من مشهد فيلم «فتاة من إسرائيل»، بينه وبين الفنان فاروق الفيشاوي.

رانيا ياسين تدعم القضية الفلسطينية

وأعادت الفنانة سرد كواليس المشهد الذي جمع بين والدها وبين الفنان فاروق الفيشاوي، حول القضية الفلسطينية، وأرفقت في النهاية تعليقًا قالت خلاله: «الله يرحمك يا أبويا طول عمرك داعم للقضية الفلسطينية في كل أعمالك ودايما أعمالك الوطنية خير دليل على حبك لوطنك ودعمك للقضايا العربية، رحم الله أبي الغالي والفنان المثقف فاروق الفيشاوي أسكنهم الله فسيح جناته».

تفاعل الكثيرون من متابعي الفنانة مع مشهد «فتاة من إسرائيل»، التي أعادت مشاركته الفنانة رانيا ياسين، وحصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها: «أنا فاكرة المشهد ده ربنا يرحمهم يا رب، كان الفن على أيامهم ذات قيمة ويمثل قضية حقيقية، ربنا يرحمهم يارب، والدك مش هيتعوضك أبدا، ربنا ينصر إخواننا الفلسطينين، أبوكي كان عملاق بمعنى الكلمة في أدواره وفي حياته الشخصية افتخري بمحمود ياسين، فلسطين هتتحرر شي يوم وترجع حقوقنا كعرب رغم أنفهم».

فيلم فتاة من إسرائيل

فتاة من إسرائيل، فيلم مصري عرض سنة 1999 بطولة محمود ياسين، رغدة، خالد النبوي، حنان ترك، فاروق الفيشاوي ومن إخراج إيهاب راضي، وتدور قصة الفيلم حول مدرس التاريخ عبد الغني وزوجته رتيبة وابنهما طارق، الذي يلتقي في طابا عام 1989 مع مدرس الجامعة يوسف وابنته ليزا في نفس الفندق أثناء رحلة سياحية.