ما الذي يحدث لجسمك عندما تلدغك ناموسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

غالباً ما نتعرض جميعاً للدغات الناموس، خصوصا خلال فصل الصيف، ولكن هل تساءلت يوماً ما الذي يحدث لجسمك عندما تلدغك وكيف؟.. هذا ما نوضحه وفقا لموقع "brightside".

أولاً

- يبصق البعوض على جلدك لتخفيف الألم:

أظهرت إحدى الدراسات، تحتاج البعوضة إلى نحو 4 دقائق لملء معدتها بالدم، والأمر الجيد هو هي أنه خلال هذا الوقت قد يلاحظ الشخص ويقتلها.

- يحتوي لعاب البعوض على عامل مخدر للجلد، لذلك بعد أن تبصق الحشرة علينا، لا نشعر باللدغة، وبعد ذلك يبدأ الناموس في البحث عن الأوعية الدموية تحت الجلد، ويقومون بالتحقيق عدة مرات حتى يجدون شيئًا يتغذون عليه.

- اللعاب يساعدهم على امتصاص الدم بشكل أسهل:

بمجرد العثور على الوريد، تطلق البعوضة البصاق مرة أخرى، ويحتوي على أكثر من 100 بروتين يخدم أغراضًا مختلفة، أحدها يجعل الدم لا يتجلط، بهذه الطريقة تسهل عملية الامتصاص عليهم.

- بعد ذلك يبدأ جسمنا في التئامه، هذا يمكن أن يمنع الحشرة من أن تتغذى عليه، لكن هذه المخلوقات وجدت طريقة لتجاوز هذا، إذ إن بصاق البعوض له عامل يوقف هذه العملية ويوسع الأوعية الدموية.

- اللدغات تسبب الحكة لأننا نشعر بالحساسية تجاهها:

تحتوي اللدغة على بروتينات غير سامة يمكن أن تؤدي إلى الحكة والاحمرار والتورم بمستويات مختلفة من الشدة، وهناك أشخاص ليس لديهم حساسية على الإطلاق وأخرين يمكن أن يتفاقم معهم الوضع إلى تورمات شديدة.

ثانياً

هناك أشياء يمكنك القيام بها لتخفيف من ألم:

ينجذب البعوض إلينا بسبب رائحتنا، والتي تنتجها الميكروبات المختلفة التي تعيش على جلدنا، وهذا هو السبب في أن غسل القدمين بالصابون المبيد للجراثيم، قد يجعل الحشرات تتجنب لدغك، من المهم أيضًا استخدام طارد للحشرات في المنزل بصرف النظر عن الزيوت الاصطناعية، ويمكنك استخدام زيت الأوكالبتوس الذي ثبت أنه فعال ضد لدغات البعوض أو يمكنك شرائه جهاز.