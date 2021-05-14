انتبه.. هذه الأطعمة تتغير فوائدها تبعا لطريقة تحضيرها

محمد اسماعيل - القاهرة - أسماء مرسي

اعتدنا على التفكير في أن الطماطم تكون أكثر فائدة عند أكلها نيئة أو إضافتها إلى السلطة، ورغم صحة ذلك، الواقع أن الطهي يجعلها خياراً أفضل لمعدتك.

وهناك المزيد من الأطعمة التي يمكن أن تفاجئك بفوائدها المتغيرة حسب طريقة تحضيرها، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "Bright side".

- الموز:

يقول الخبراء أنك إن كنت تعاني من مرض السكري، فمن الأفضل تناول الموز غير الناضج، لأنه عندما تنضج الثمرة يبدأ النشا في التحول إلى سكر من النوع الذي تحتاجه للتحكم بمرض السكري.

وللموز غير الناضج أيضا بعض الفوائد الصحية الإضافية، فهو يحتوي على نشا مقاوم يصعب علينا هضمه، لأنه يشبه تناول البطاطا النيئة.

- المشروم:

رغم أن المشروم يفقد فيتامين ب بعد طهيه، إلا أن هناك بعض الفوائد الرائعة التي يكتسبها بعد تعرضه للحرارة، إذ يزيد الطهي من احتوائه على مضادات الأكسدة الضرورية لصحة الجسم.

لذلك إذا كنت ترغب في تناوله، فمن الأفضل شوائه أو وضعه بالميكروويف، بدلاً من سلقه أو قليه، للاستفادة من فوائده الصحية.

- الطماطم:

يميل الكثيرين إلى تناول الطماطم نيئة، وذلك لاحتوائها على فيتامين ج، لكن يقول الخبراء أن طهيها يزيد من مستويات اللايكوبين فيها، ويمكن أن يكون هذا العنصر أكثر فعالية كمضاد للأكسدة من فيتامين ج.

كما أن طهي الطماطم يمكن أن يساعد في تليين الألياف لتصبح أسهل في الهضم.

- الجزر:

من المتعارف عليه أن الجزر من الخضروات المهمة، وذلك لمحتواه من البيتاكاروتين، لكنه يحتوي على مستويات أعلى من العناصر الغذائية عند طهيه، فعند تسخينه، يعمل الغلي على إنتاج المزيد من البيتاكاروتين الموجود فيه.

من الأفضل طهي الجزر بقشوره، حتى يتمكن من مضاعفة قوته الإجمالية المضادة للأكسدة إلى 3 أضعاف.

لذلك لا يفضل تقطيعه قبل الطهي، وذلك لأن التقطيع يعمل على تقليل عناصره الغذائية، فمن الأفضل تقطيعه بعد سلقه.

- السبانخ:

يقول الأطباء أن السبانخ غنية بالعناصر الغذائية، ويمكنك الحصول على نسبة أكبر من الكالسيوم والحديد بعد الطهي.

ويحدث ذلك بفضل محتواه من حمض الأوكساليك الذي يمنع امتصاص الحديد والكالسيوم، وعند طهيها، يتكسر هذا العنصر، ويمكنك الحصول على فوائدها الصحية.

- الشمندر:

وجدت دراسة آثار شرب 250 ملل من عصير الشمندر يومياً، نجح في خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، ومن ناحية أخرى، جذور الشمندر المسلوقة أسهل في الهضم لأن أليافها الصلبة تتحلل بنفس الطريقة التي تتحلل بها البطاطا المسلوقة.