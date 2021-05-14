أول صور من خطوبة علي غزلان وفرح شعبان.. والعروسة: وصلت قبلك يا عريس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت أيسل خالد، ملكة جمال مصر السابقة، أول صور من خطوبة اليوتيوبر علي غزلان وفرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017، وذلك عبر خاصية القصص المصورة لحسابها «إنستجرام».

وظهرت العروس وهي مرتدية فستانا طويلا من قماش الستان من اللون «أوف وايت»، كما أن الأكمام شفافة مشغولة باللولي والفصوص، بينما ارتدى «علي» بدلة كاجوال مكونة من بنطلون أبيض وجاكت من اللون اللبني.

ودخلت «أيسل» في وصلة هزار مع العروس «فرح» بأنها وصلت قبل مجيء العريس، لترد عليها فرح شعبان «إنت فين يا علي.. أنا وصلت قبلك يل عريس»، وجاءت أيضًا بعض مقاطع الفيديو أظهرت الهزار بين العروسين.

وكان اليوتيوبر علي غزلان، أعلن عن تقدمه بخطبة حبيبته فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة، بنشره عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على «إنستجرام» صور لحديث بينهما، إذ شارك متابعيه، بمجموعة من الصور كشفت عن ارتباطهما عاطفيًا وتقدم «غزلان» لحبيبته.

وشارك «غزلان» في البداية بصورة دون عليها الآتي: «هل تعلمي إني بحبك وإني مقدرش أعيش من غيرك، وأن عيدي اكتمل بيكي»، لترد الأخيرة: «اللي أعرفه أن الحب أفعال مش كلام؟».

من هي خطيبة علي غزلان؟

- درست في الثانوية النظام الدبلومة الأمريكية.

- حصدت المتسابقة فرح شعبان لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017 من بين 22 متسابقة شاركن بالمسابقة.

- كانت من هواياتها السباحة والقراءة، وهدفها أن تصبح مبرمجة في تقديم برامج مفيدة ومرحة للأطفال.

- درست في الثانوية النظام الدبلومة الأمريكية.

- حصدت المتسابقة فرح شعبان لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017 من بين 22 متسابقة شاركن بالمسابقة.

- الوجه الإعلامي لمباردة «أنتي الأهم».

- اعتادت المشاركة بجلسات تصوير مميزة ومختلفة، عبر حساباتها على «إنستجرام»، كان من بينها ما ظهرت به في إطلالة «ملكية» مرتدية فستان أبيض طويل، والذي تميز بأنه منقوش وذو أكمام طويلة، من توقيع مصمم الأزياء شريف نصر، مع وضعها تاج مرصع بالفصوص الفضية اللامعة.