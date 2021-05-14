معلومات عن حبيبة علي غزلان بعد تقدمه لزواجها: ملكة جمال سابقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» أعلن الـ«يوتيوبر» علي غزلان، تقدمه للزواج من فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة، إذ شارك متابعيه، بمجموعة من الصور كشفت عن ارتباطهما عاطفيًا وتقدم «غزلان» لحبيبته.

وشارك «غزلان» في البداية بصورة دون عليها الآتي: «هل تعلمي إني بحبك وإني مقدرش أعيش من غيرك، وأن عيدي اكتمل بيكي»، لترد الأخيرة: «اللي أعرفه أن الحب أفعال مش كلام؟».

وعلى الفور، رد «غزلان» قائلا: «حيث كدة خديلي ميعاد من باباكي، بحبك» في إشارة منه لليوم، وهي الصور أيضًا التي لاقت تفاعل ورواج على «السوشيال ميديا».

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة، والتي أعلن اليوتيوبر علي غزلان ارتباطهما عاطفيًا.

- درست في الثانوية النظام الدبلومة الأمريكية.

- حصدت المتسابقة فرح شعبان لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017 من بين 22 متسابقة شاركن بالمسابقة.

- كانت من هواياتها السباحة والقراءة، وهدفها أن تصبح مبرمجة في تقديم برامج مفيدة ومرحة للأطفال.

- الوجه الإعلامي لمباردة «أنتي الأهم».

- كان أول المواقف التي أثارت بها الجدل مع على غزلان حول ارتباطهما، هي الصورة التي نشرها اليوتيوبر عبر حسابهما الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهر فيها الثنائي، وهما يضحكان في الصورة، ليصفها بـ«ماي منيون»، وهو أحد الشخصيات الكرتونية، كما أنهى تعليقه بوضع إيموشن «قلب».

- احتفل معها علي غزلان بالفلانتين، وقدّم لها الورود وتناولا عشاء رومانسيًا، وحضرت معه خطوبة البلوجر الشهير محمد فرج.

- اعتادت المشاركة بجلسات تصوير مميزة ومختلفة، عبر حساباتها على «إنستجرام»، كان من بينها ما ظهرت به في إطلالة «ملكية» مرتدية فستان أبيض طويل، والذي تميز بأنه منقوش وذو أكمام طويلة، من توقيع مصمم الأزياء شريف نصر، مع وضعها تاج مرصع بالفصوص الفضية اللامعة.