طريقة عمل الترمس السريع.. اتعلميه خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال أيام عيد الفطر المبارك، يبحث الكثيرون عن طريقة عمل الترمس السريع، فهو من أكثر المسليات اللذيذة المفضلة، والترمس السريع يمكن تسويته في وقت قليل، عن أنواع أخرى من الترمس يمكن تستغرق وقت أطول.

ويمكنك معرفة طريقة عمل الترمس السريع واتباعها بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل، ولا تستغرق وقتا طويلا.

مقادير عمل الترمس السريع

ترمس حلو / سريع

ماء

كمون

ملح

طريقة عمل الترمس السريع

يمكنك تحضير وعاء كبير مملوء بالماء لوضع الترمس فيه ويتم نقعه لمدة لا تقل عن 18 ساعة.

يمكن تبديل المياه المنقوع فيها الترمس، وتغييرها بمياه أخرى وضعيها على النار حتى يصل إلى الغليان، ومن ثم تركه لمدة 5 دقائق وننزعه من على النار.

غسل الترمس مرتان وثلاثة حتى يبرد تمامًا.

تحضير وعاء يحتوى على مياه نظيفه، يترك الترمس منقوع فيه لمدة تصل إلى 7 ساعات.

غسل الترمس جيدًا وضعيه في الثلاجة ويمكنك إضافة القليل من الملح عليه.

ويمكن أيضًا إضافة الكمون المطحون وعصير الليمون مما يعطي مذاق لذيذ للترمس.

الترمس من طريقة نجلاء الشرشابي

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الترمس، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل الترمس

ترمس منقوع

عصير ليمون

ملح

كمون

شرائح ليمون

طريقة عمل الترمس

ينقع الترمس من يوم إلى يومين

ثم يترك حتى يغلي على النار

ثم يصفى ويترك حتى يبرد ثم يوضع في ماء بارد وملح

يقدم الترمس ويتبل بالملح والشطة والكمون والليمون

سلطة الترمس

ويمكنك أيضًا تحضير سلطة الترمس، من الوصفات اللذيذة التي يمكن تحضيرها للتسلية فقط، وعرضت الشيف ماجي حبيب، من خلال برنامج «عيش وملح» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل سلطة الترمس

خس

فلفل رومي أحمر

بصل أخضر

جزر

زيتون أسود

ترمس

بيض مسلوق

عسل أبيض

شطة

مستردة

خل

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل سلطة الترمس

تخلط الشطة والملح والفلفل والمستردة والعسل والخل والزيت

يضاف الخس والفلفل احمر والبصل والجزر والزيتون والترمس

يضاف البيض على الوجه وتقدم باردة