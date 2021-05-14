بـ«كف واحد».. «دينا» بطلة رياضية فوق العادة: تحدت الصعاب من أجل حلمها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ولدت دينا القماح بكف واحد، دون أن تعرف سبب ذلك، وكان الأمر في البداية نقطة ضعف لها، وتسبب أيضا في ضعف شخصيتها، ولكنها قررت في العام 2017، أن تتحدي تلك الظروف، وتبدأ رياضة أساسها اليدين، ولكنها تحدت ما ولدت به وقررت أن تحول محنتها إلى حلمها، لتصبح هي منحتها في الحياة.

القصة بدأت منذ حوالي 4 سنوات منذ تغيرت حياة دينا 180 درجة، من الانطواء والثقة المهزوزة في النفس إلى شخصية أخرى منطلقة ومحبة للحياة، تقول في تصريحات لـ «هن»، «انا الفترة اللي بدات فيها رياضة غيرت حياتي جدا خلتني واثقة في نفسي أوي لأني كنت على طول بخبي ايدي ومش عايزة حد يشوفها ومحدش يبصلي بصة الشفقة، وكل ده كان بسبب مواقف مع ناس كنت أعرفهم ورد فعلهم خلاني اخبي إيدي وبعد ما بدأت الرياضة خلاني إنسانة تانية».

هكذا وجدت دينا حلمها وشغفها الجديد، لا تلعب في أي نادٍ، فقط صالات رياضية، بثقة كبيرة ترفع الأثقال، وتلعب كل ألعاب القوي باليدين، وبدلا من الانطواء تصدر دينا يديها بدون كف ليري العالم كيف ميزها الله عن كل أقرانها.

«دينا» التي تبلغ من العمر 26 عاما، تخرجت في كلية السياحة والفنادق، وبمجرد أن بدأت لعب الرياضة تعلق بها قلبها، رغم صعوبتها عليها: «اللي خلاني قادرة إني أستمر هو إني عندي هدف وحلم إني إدخل مسابقة برة مصر للمعاقين بيلعبوا كروسفت»، بالإضافة إلى تشجيع أهلها وأصدقائها لها، «اهلي كلهم وإقرب صحاب ليا شجعوني كتير».

اشتركت «دينا» بالفعل في كثير من المسابقات لتحصل علي ما يثبت تفوقها رياضيا، «دخلت مسابقات بس مكنش فيها ليا، فكنت بلعب مع المتسابقين العاديين، دخلت في 2018 مسابقة elfit في الغردقة وفي 2019 دخلت مسابقة effl في القاهرة و في 2021 دخلت opens»، وتلك المسابقة هي ما تؤهلها لـ crossfit games خارج مصر.

وأكملت «دينا» حديثها، «السنادي كان أول مرة يدخلوا adaptive division ووصلت لتصنيف 18 علي العالم بس متأهلتش»، وتنتظر «دينا» تحقيق هذا الحلم، وبينما هي كذلك تشعر بالراحة الشديدة: «انا دلوقتي متأقلمة جدا واتعودت ومرتاحة جدا، بعد ما اتعرضت كتير للمضايقات والتنمر والنظرات المشفقة عليا».

وهدف «دينا» حاليا نشر التوعية بالرياضة، وضرورة أن يكون لكل شخص حلم يسعي لتحقيقه، «حلمي إني أوصل للكروسفت برة وإني أشجع الناس إنها تلعب رياضة، لأن أنا لما قررت ألعب رياضة كنت في اكتئاب وخرجت نفسي منه بالرياضة، وإني أغير من نفسي».