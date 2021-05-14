5 طرق مذهلة.. كيف يمكن للقهوة تسريع عملية فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سواء كنت تحب تناول فنجان القهوة الخاص بك قبل العمل أو تعتمد على القهوة السوداء لبدء صباح مميز، فلا أحد ينكر أن القهوة هي معزز كبير للطاقة ومفضلة في ذلك.

نظرًا لكونها منخفضة السعرات الحرارية، فإن القهوة هي أيضًا مشروب صديق لفقدان الوزن، مع فوائد تم توفيرها كثيرًا، أظهرت الأبحاث، على مر السنين، أن تناول فنجان من القهوة بانتظام يعزز إدارة الوزن الصحي على المدى الطويل، وفقا لموقع timesofindia.

اصنع مشروبًا جيدًا قبل التمرين

ما لديك قبل التمرين وبعده لا يقل أهمية عن الحفاظ على جسم رشيق ، لأنه يساعد على التعافي وتقليل الدهون في الجسم، إذا كنت تبحث عن معزز طاقة ممتاز لتغذية التمرين، فإن القهوة هي ما تحتاجه.

يفضل مراقبو الوزن شرب القهوة السوداء لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل التوجه للتمرين الذي يساعد على فقدان الدهون بشكل أسرع ويمنحك الكثير من الطاقة للتعرق أكثر.

كيف تساعدك القهوة على إنقاص الوزن؟

إذا كنت تعتقد أن السعرات الحرارية هي الفائدة الحقيقية الوحيدة هنا، فانتظر قبل أن تكشف عن بعض الأسباب التي تجعلك تتناول القهوة بانتظام.

تساعد في قمع الشهية

القاعدة رقم واحد لتعزيز فقدان الوزن هي حرق سعرات حرارية أكثر مما تتناوله، تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في تناول كميات أقل من الكربوهيدرات بعناية، أو تناول كميات معتدلة، والأهم من ذلك، تقليل تناول الكربوهيدرات.

شرب القهوة هو أحد الطرق للقيام بذلك، لقد ثبت علميًا الآن أن استهلاك الكافيين أثناء النهار يقلل من تناول الطاقة ويعزز إفراغ المعدة، ببساطة، تناول فنجان من القهوة قبل وجباتك قد يشعرك بالشبع ويستهلك كمية أقل.

يعزز التمثيل الغذائي الخاص بك

يمكن أن يعتمد فقدان الدهون وخفض الوزن إلى حد كبير أيضًا على مدى سرعة أو بطء عملية التمثيل الغذائي لديك، في حين أن هناك العديد من الطرق الطبيعية لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، فإن القهوة هي وسيلة رائعة، أثبتت الدراسات الحديثة المنشورة في مجلة Food Science and Nutrition أن الكافيين، بشكل عام، يعمل على موازنة مؤشر كتلة الجسم وتسريع عملية التمثيل الغذائي بكفاءة، يمكن أن يعزى الكثير منه إلى مضادات الأكسدة الغنية به.

مليئة بمضادات الأكسدة

قد يكون الكافيين الزائد سيئًا بالنسبة لنا ولكن يجب أن نتذكر أن القهوة تحتوي على خصائص غنية بمضادات الأكسدة.

تساعد مضادات الأكسدة في سحق الجذور الحرة (المسؤولة عن تراكم الدهون) وتجديد الخلايا الجديدة بالإضافة إلى الأداء الحيوي الأمثل، يعتبر البوليفينول، على وجه الخصوص، الموجود في الكافيين، وفقًا للخبراء، صديقًا للغاية لفقدان الوزن.

ما نوع القهوة التي يجب أن تتناولها؟

بعد أن أوضحنا فوائد تناول القهوة لإنقاص الوزن، تذكر أن كل شيء يتحول إلى نوع القهوة الذي تفضله.

إذا كانت قهوتك المفضلة تتضمن عبوات من السكر أو رغوة كريمية، ففكر في التغيير مرة واحدة، لفقدان الدهون والحصول على صحة مثالية، من الأفضل تناول القهوة السوداء.

إذا كنت ترغب في إضافة الحليب، فإن بعض الحليب (النباتي أو العادي) سيكون على ما يرام.

تذكر أن تلتزم بحد أقصى 2-3 أكواب في اليوم لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي والآثار الأخرى المترتبة على تناول الكثير من الكافيين.