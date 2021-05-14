ما أفضل نوع حليب.. المغلف بالكرتون أم المعبأ أم "السايب"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الحليب لا يمكن الاستغناء عنه، وهو جزء من حياتنا اليومية، سواء كان أطفالًا أو بالغين، فالجميع يتناوله بشكل أو بآخر، سواء بشربه مباشرته أو خلطه مع بعض المشروبات أو إدخاله في العديد من الأطعمة.

وإذا كان الحليب جزءًا مهمًا من نظامك الغذائي، فأنت بحاجة إلى التأكد من أن جودته من الدرجة الأولى، ويجب معرفة أيهم أفضل.. الحليب المغلف بالكرتون أم المعبأ أم "السايب"؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع "timesofindia".

الحليب المغلف بالكرتون (المعامل حراريا)

الحليب المغلف بالكرتون، هو الخيار الأكثر أمانًا، وعادة ما يتم تغليف عبواته باستخدام طريقة UHT (درجات حرارة عالية جدًا)، ويتم تسخينه على درجة حرارة عالية لبضع ثوان ثم تبريده وتعبئته على الفور، وهذا يقضي على جميع الكائنات الحية الدقيقة ومسببات الأمراض الموجودة في اللبن.

الحليب الخام (اللبن السايب)

اهو النوع غير المبستر من الحليب الذي لم يخضع لأي نوع من المعالجة، يشتريه الناس من بائعي الحليب أو "اللّبان"، ويُعرف باسم "لبن سايب".

يمكن أن يكون خيارًا صحيًا إذا لم يتم العبث بجودته، ما يعني أنه لم يتم تزويره بمادة غريبة.

الحليب العضوي

في الوقت الحاضر بينما يتجه العالم نحو المواد الغذائية العضوية، لا يتأخر الحليب العضوي كثيرًا في السباق، يدعي عدد من الشركات والبائعين أن حليبهم صحي وعضوي، هذا يعني في الأساس أن البقرة التي أنتجت الحليب تم تغذيتها بالطعام العضوي (غير المعالجة بالمواد الكيميائية)، وهذا يعني أيضًا أنه لم يتم إعطائها حقن الهرمونات التي تُعطى عادة لزيادة قدرتها على الإنتاج.

المعبأ (اللبن المبستر)

وهو اللبن المبستر في درجات حرارة معينة تقتل الكائنات الحية الدقيقة، لكن هذه العملية لا تضمن إزالة مسببات الأمراض، وهذا هو السبب في أن مدة صلاحيته أيام قليلة، بحيث تكون من 3 إلى 7 أيام على الأكثر حسب الشركة، ويجب حفظه في الثلاجة، بينما "الكرتوني" تصل صلاحيته لـ3 أشهر أو أكثر ويُحفظ خارج الثلاجة.

أيهم أفضل؟

الجواب الواضح هو الحليب الخام إذا كنت متأكدًا من جودته، يمكنك اختيار الحليب المعبأ إذا كان عليك أن تستهلكه في غضون 24 ساعة، من ناحية أخرى، إذا كان عليك تخزين الحليب لفترة أطول، فإن الخيار الأفضل هو الحليب المغلف بالكرتون.