مواقف إنسانية في حياة ماجدة الرومي .. سددت ديون غارمة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة والمطربة ماجدة الرومي، محركات البحث جوجل، وتصدرت التريند، بعد حفلها الغنائي، في عيد الفطر المبارك، عبر فضائية ON، والتي قدمت خلاله أغاني لكوكب الشرق أم كلثوم، بتوزيع جديد يتماشى مع تطور الأوركسترا من توزيع أحمد الموجي، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، لقطات من حياة الفنانة ماجدة الرومي، خلال السطور التالية.

حديثها عن أصولها المصرية

الفنانة والمطربة ماجدة الرومي، واحدة من أعظم الأصوات النسائية الغنائية، والتي يفضل سماعها الكثير من الجماهير في الوطن العربي، ولا سيما مصر، كونها تنتمي لأصول مصرية، إذ أن والدتها هي السيدة ماري لطفي.

وسبق وأن تحدثت الفنانة والمطربة ماجدة الرومي خلال لقاء لها في برنامج «معكم»، مع الاعلامية منى الشاذلي، عن والدتها التي تنتمي لأصل مصري، قائلةً: «أمي مصرية، وجدودي من بورسعيد، وفيه واحد من الفانز فاجئني وبعتلي صورة بيت جدي في بورسعيد، ولما أرجع بيروت هسأل ماما عن الصورة».

قصة رفض والدها دخول الفن

كانت أول انطلاقة لها من استوديو «الفنّ 74» الذي كان يقدّمه تلفزيون لبنان، حيث غنّت أغنية «يا طيور» للفنّانة الراحلة أسمهان، ورفض والدها الفكرة، إذ قالت: «العلم قبل الفنّ والجامعة قبل الاستوديو وحبّ الفكر قبل حبّ الظهور، وعندما سمعني أغنّي هذه الأغنية اشترط علي أن أكمّل تعليمي».

تبرعت بأجرها في مهرجان الموسيقى العربية

وتجلت مواقف الفنانة والمطربة ماجدة الرومي الإنسانية، في تبرعها بأجرها في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ27، والمقام بدار الأوبرا المصرية، في نوفمبر 2018.

تسديدها لديون غارمة

تبرعت المطربة ماجدة الرومي، بجهاز للرمد وعدة أجهزة طبية لعيادة مركز أرمنت، ودفعت دين عدد من الغارمات بالأقصر، وناشدت جميع الرحماء داخل وخارج مصر بالمشاركة ليس فقط بدفع النقود، بل بالتبرع بالوقت والجهد لمشاركة البسطاء معاناتهم.

وسلمت مبلغ 350 دولارا لسيدة غير قادرة في مركز أرمنت جنوب الأقصر خلال جولة بالقرى الأكثر احتياجا في إطار الحملة التي نظمتها مؤسسة راعي مصر.