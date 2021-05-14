«مجتهدة أكتر من الشيطان».. مواقف تصدرت بها رانيا يوسف التريند

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، التريند ومحركات البحث جوجل، بسبب مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، تهنئ متابعيها بعيد الفطر المبارك لعام2021، من داخل مطبخ منزلها، وكانت أطلت خلاله بقفطان مغربي أنيق يجمع بين اللون الأبيض والذهبي.

وكانت وجهت الفنانة رسالة للسيدات وطالبتهن بالحصول على الراحة بعد بذلهن للمجهودات المنزلية طوال شهر رمضان الكريم، قائلةً:«دلعوا نفسكوا.. كفاية تعب طول الشهر الكريم.. مفيش ستات هتدخل المطبخ في العيد، كل سنة وانتوا طيبين، عيد سعيد عليكم جميعًا، كفاية تعب ومطبخ وتربية عيال».

تفاعل الرواد مع مقطع الفيديو

لقي مقطع الفيديو المصور الذي شاركته الفنانة رانيا يوسف، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معه، إذ حصد ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، وآلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها، الفنانة والمطربة اليمنية أروى، قائلةً: «قمر وممثلة جامدة وطباخة جامدة كمان ماشاء الله».

ويُقدم هُن مواقف أثارت بها الجدل الفنانة رانيا يوسف، خلال السطور التالية.

تصريحاتها مع نزار الفارس

وكانت الفنانة رانيا يوسف أثارت الجدل، بعد تصريحاتها في برنامج مع الإعلامي نزار الفارس، والتي تحدثت خلالها عن مفاتنها وأنوثتها، وكذلك عن الحجاب والقرآن الكريم، ما دفع المحاميان أشرف فرحات وأشرف ناجي، لتحريك دعويين قضائتين ضدها بتهمة إثارة الجدل والظهور غير اللائق.

وكانت الفنانة اعتذرت مؤخرًا لمتابعيها عن الحلقة، مؤكدة أنها حاولت الرد على أسئلة المذيع المفاجئة، وأنها حاولت الحديث بضحك، وأن المذيع هو من اقتطع جزءا من إجاباتها.

تصريحاتها حول الحب والزواج

وكانت أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل بشأن تصريحاتها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «ليلة الخميس»، المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية قائلة: «مكانتش ناجحة خالص، بس خلينا نتكلم عن مسألة نجاح الجواز.. الجواز مش ناجح خالص مبدئيا، وفكرة الجواز مش ناجحة أساسا، إلا لو اتنين حبوا عيوب بعض قبل المميزات، وتخيلوا شكلهم وهما عواجيز، وحبوا إنهم يكبروا مع بعض».

وأضافت: «اللي بيحصل دلوقتي إن الشباب بيتجوز صغيرين وبعدين الست تحمل وتخلف، والأمور تتغير.. أنا أنصح البنات ميتجوزوش قبل سن التلاتين.. الواحد بيبقى أنضج وأعقل شوية، وعارف هو عايز إية في الجواز، ويكون عمل مستقبله واسمه وفلوس، والاختيار هيفرق كتير».

رانيا يوسف: لو حبيت هكمل قصة حب من غير جواز

وتابعت: «أنا جربت مرتين بعد التلاتين، والحقيقة مكنتش عايزة اتجوز بس المجتمعات العربية بتجبرك.. لكن رانيا يوسف مش هتتجوز تاني.. ولو حبيت هكمل قصة حب من غير جواز.. لأن الجواز بالنسبة ليا بيت وأسرة وعيال، وأنا عندي أطفال.. ولو فيه قصة حب حلوة هتبوظ بالجواز، والضغط اللي بيعمله الجواز بيبوظ الجواز.. وبيبقى حب شكله تاني مش الحب الرومانسي، وبيكون حب عقلاني أوي أوي».

أنا مجتهدة أكتر من الشيطان

رسالة جديدة غامضة، وجهتها الفنانة رانيا يوسف، لمتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إذ ظهرت في فيديو رقصها على أغنية happy، مُعلقة: الشيطان يعمل بجد، لكن رانيا يوسف مجتهدة أكتر منه.