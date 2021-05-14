دلال عبدالعزيز في لقاء نادر تتحدث عن علاقتها بزوجها: كنت ظل سمير (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ أيام واسم الفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز، يتصدر التريند وحديث الكثيرين داخل الوسط الفني والإعلامي وبين الجمهور، بعدما تدهورت حالتهما الصحية ودخلا على إثرها المستشفى، لتصبح حالتهما متأرجحة بين الساعة والأخرى بين التحسن وبين الوضع الصحي السيئ.

وعُرف عن الفنانة دلال عبدالعزيز، ملازمتها الشديدة وارتباطها بزوجها الفنان سمير غانم، والتي ظلت حتى المرض.

ويُقدم هُن لقاء نادر قديم للفنانة دلال عبدالعزيز ظهرت خلاله كضيفة مع الفنانة فيفي عبدة، والتي تحدثت خلاله عن كواليس من علاقتها بزوجها الفنان سمير غانم وأسرار من واقع حياتها الأسرية.

وقالت الفنانة خلال اللقاء: «هما كانوا فاهمين انهم بيبسطوه، واتاريهم كانوا بيعكننوه، وأنا كنت بلف على العمل اللي فيه سمير وأبقى نفسي وهموت وأشتغل معاه، فهي فترة في بداياتي كنت ديما معاه، سمير كوميدي وله سكة لوحدها ولازم هو يفضل كدة وأبقى زي ظله».

دلال عبدالعزيز: كنت لازقة لسمير وعاملة زي ظله

وتابعت خلال اللقاء: «عندي مثل كدة أبقى راس كلب ولا إني ديل أسد، دي مقولة أنا مقتنعة بيها، إني أبقى في المقدمة حتى لو راس كلب، كنت لازقة لسمير».

وأضافت الفنانة خلال اللقاء: «ارتباطي بسمير إني أطلع أنزل اسمها مسرحية سمير غانم، وده حقه، وعلشان كدة الفترة اللي بعدنا فيها فنيًا عن بعض قالوا ليه بقوا كدة، بس إحنا السنة دي بنعمل مسلسل في رمضان سوا».

وسألت فيفي عبدة، خلال اللقاء دلال عبدالعزيز، قائلة :«إيه سر جمالك الأيام دي، هل قصة شعرك ولا مرتاحة نفسيا ولا غيرانة من دنيا»، لتجيب الفنانة قائلةً: «في مثل بيقول متمناش حد يكون أحسن مني غير بنتي، وديما أحب تكون أحسن وأحسن، بحاول أعوض كل حاجة لدنيا في الحاجات اللي معملتهاش في الحياة والفن».

واختتمت حديثها، قائلة: «ربنا رب قلوب، وشايفة نفسي عادية، يمكن النضج، وبرج الجدي».