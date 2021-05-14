سمية الخشاب بفستان زفاف في أحدث ظهور.. وتعلق: عروسة 2021 (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عددا من الصور بفستان زفاف، وخضعت لجلسة تصوير أثناء تواجدها في دبي.

ظهرت الفنانة بفستان طويل عاري الصدر بدون أكتاف، ونسقت الإكسسوارات الخاصة بالإطلالة، وماكياج هادئ أبرز جمالها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

شاطئ وتوك توك وفستان زفاف

وجاءت جلسة التصوير في مناطق متفرقة، إحداهما داخل أحد الشواطئ والأخرى في الطرقات والشوارع، وبجوار توك توك، حيث استعرضت الفنانة جمالها وأنوثتها.

وأرفقت الفنانة تعليقا على الصور التي شاركتها، قائلةً:«أحلى عروسة في 2021».

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع إطلالتها، وكان من أبرز التعليقات: «هتتجوزي تاني ولا ايه، جميلة، طحالك راح بسبب جوازة ياسمية خدي بالك، يا ترى الجوازة الجاية هيروح منك إيه، ربنا يسعد قلبك، ده كدة عظمة أوي، شكلنا هنسمع أخبار الفترة الجاية، الطحال يا».

وكانت الفنانة سمية الخشاب، ظهرت أيضًا خلال الدراما الرمضانية كعروس، ضمن أحداث مسلسل موسى، بدور حلاوتهم، مع الفنان محمد رمضان، والتي أحدث حفل الزفاف ضجة كبيرة في السوشيال ميديا بسبب الفنان أحمد سعد الزوج السابق لها، الذي أحيا الفرح.

فستان سمية الخشاب في مسلسل موسى

وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في الفرح مرتدية فستان من اللون الأبيض، للفرح، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وحملها ضمن أحداث الفرح، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد جانب الثنائي، مرتدي جلبابا من اللون الأسود.

مسلسل موسى

وشاركت الفنانة سمية الخشاب، خلال السباق الرمضاني لعام2021، بمسلسل«موسى» من بطولة محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.