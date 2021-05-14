اليوم علي غزلان يتقدم للزواج من حبيبته.. «مش منة عرفة» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن اليوتيوبر والطبيب علي غزلان، عن تقدمه للزواج من ملكة جمال مصر السابقة، فرح شعبان، وذلك عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشارك «غزلان» منذ عدة ساعات، في البداية بصورة دون عليها الآتي: «هل تعلمي إني بحبك وإن مقدرش أعيش من فيرك، وأن عيدي اكتمل بيكي»، لترد الأخيرة: «اللي اعرفه أن الحب أفعال مش كلام؟».

وعلى الفور، رد «غزلان» قائلا: «حيث كدة خديلي معاد من باباكي، بحبك» في إشارة منه لليوم.

جدير بالذكر أن علي غزلان، ارتبط عاطفيًا بالأخيرة، عقب انتهاء علاقته بالفنانة الشابة منة عرفة التي جمعتهما الكثير من الشائعات، والتي انتهت بإلغاء متابعة كلًا منهما للآخر، فاجأ اليوتيوبر الشهير متابعيه اليوم باحتفاله بعيد الحب رفقة فرح شعبان، ملكة جمال مصر لعام 2017.

علي غزلان يحتفل بالفلانتين مع حبيبته الجديدة

واحتفل اليوتيوبر والطبيب، علي غزلان بالفلانتين مع حبيبته الجديدة للمرة الأولى التي كشف عنها فيها، حيث شارك مع متابعيه عبر خاصية القصص المصورة، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، العديد من اللقطات المصورة التي ترصد احتفال الثنائي معا.

وأهدى «غزلان»، لملكة جمال مصر السابقة العديد من الورود، وفي مكان هادئ رومانسي، كما أحضر لها بعض الهدايا.

من هي فرح شعبان؟

توّجت بملكة جمال مصر لعام 2017.

سفيرة نوايا حسنة.

حصدت اللقب من بين 22 متسابقة شاركن بالمسابقة، بعد اختيار لجنة المسابقة لها .

درست علوم الحاسب بالجامعة البريطانية.

انقسم مشروعها بعد تتويجها إلى دورها تجاه المرأة بتوفير حملة لكيفية الدفاع عن ذاتها، وتجاه الإنسانية، وتوجيه الاهتمام للأطفال خاصة في الأماكن النائية.

سافرت إلى الصين، عقب التتويج باللقب، لتمثل مصر بمسابقة ملكة جمال العالم.

أكدت من قبل في حوار لها على dmc، أن عائلتها منحتها ثقة غير عادية، وحددوا لها المبادئ الأساسية لمشاركتها في المسابقة.

لديها ما يقرب من نصف مليون متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».