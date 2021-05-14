إطلالات النجمات في العيد: يسرا اللوزي بالأبيض.. وهيدي كرم كاجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، أثناء احتفالهم بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة في عيد الفطر المبارك.

- درة:

طلت الفنانة درة بفستان باللون البيبي بلو، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-كارول سماحة:

وارتدت المطربة كارول سماحة بلوزة باللون الأبيض، مع بنطلون باللون الأصفر المسطردة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكافيه، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- هيدي كرم:

وظهرت الفنانة هيدي كرم بتيشرت باللون الرصاصي، مع جيب باللونين الأزرق والرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- يسرا اللوزي:

وارتدت الفنانة يسرا اللوزي شميز باللون الأبيض، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- روجينا:

كما تألقت الفنانة روجينا بجاكيت جينيز مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- ريم مصطفى:

كما ارتدت الفنانة ريم مصطفى جاكيت باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.