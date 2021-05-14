7 آثار ضارة للإفراط في تناول الطعام خلال أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الإفراط في تناول الطعام خلال أيام العيد من العادات الخاطئة التي يرتكبها الكثير من الأشخاص، والتي تسبب الأضرار الصحية لجسم الإنسان.

فيما يلي 7 آثار ضارة للإفراط في تناول الطعام، في أيام العيد، كما أورد موقع "healthline".

1- يعزز الدهون الزائدة في الجسم:

يرتبط الإفراط في تناول الطعام ارتباطًا وثيقًا بزيادة الدهون في الجسم والسمنة بسبب وجود فائض من السعرات الحرارية في الجسم، ولتجنب ذلك ركز على البروتينات الخالية من الدهون والخضروات غير النشوية في وجبات الطعام.

2- يعطل تنظيم الجوع:

يؤدي الإفراط في تناول الطعام المزمن إلى تجاوز الهرمونات التي تتحكم في الشعور بالشبع والجوع، مما يجعل من الصعب تحديد متى يحتاج جسمك إلى الطعام.

3- يزيد من مخاطر المرض:

يؤدي الإفراط في تناول الطعام المزمن إلى تعزيز السمنة ومقاومة الأنسولين، وهما عاملان خطران رئيسيان لمتلازمة التمثيل الغذائي، ومجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

4- يضعف وظائف المخ:

يرتبط الإفراط المزمن في تناول الطعام والسمنة بتدهور إدراكي طفيف مع تقدم العمر.

5- يجعلك تشعر بالغثيان:

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى الغثيان وعسر الهضم بسبب دخول كميات كبيرة من الطعام إلى معدتك وإعاقة الجهاز الهضمي.

6- يسبب الغازات الزائدة والانتفاخ:

تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالتوابل والدهون، وكذلك تناول المشروبات الغازية مثل الصودا، يمكن أن يسبب الغازات والانتفاخ.

7- يجعلك تشعر بالنعاس:

يتسبب الإفراط في تناول الطعام في شعور بعض الأشخاص بالنعاس أو الخمول، وقد يكون هذا بسبب زيادة إنتاج الأنسولين، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم.