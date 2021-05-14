6 أطعمة صحية ومفيدة للغاية احذر الإفراط في تناولها خلال أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك الكثير من الأطعمة الصحية والمليئة بالعديد من الفوائد الغذائية، ولكن الإفراط في تناولها يسبب العديد من المشكلات الصحية، وفق ما ذكر "thejakartapost".

1- المكسرات:

تتكون من دهون صحية تفيد القلب ولكنها تحتوي على 80 في المائة من الدهون وتحتوي على العديد من السعرات الحرارية، لذا فإن الإفراط في تناولها يسبب زيادة الوزن.

2-التونة المعلبة:

تحتوي التونة على نسبة عالية من البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، ولكن عند تناولها بكميات كبيرة، يمكن أن يحتوي على نسبة عالية من الزئبق، وهو أمر خطير بشكل خاص على النساء الحوامل، لأنه قد يشكل مخاطر صحية على الجنين، وبالتالي، لذا لا ينبغي الإفراط في تناولها.

3- الصويا:

من الأطعمة الصحية، نظرًا لاحتوائه على كمية عالية من البروتينات، ولكن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم بعض الاضطرابات الهرمونية.

4- الجزر:

الجزر غني بالألياف، وفي نفس الوقت الجزر غني بالسعرات الحرارية والسكر، لذا يتسبب الإفراط في تناوله في تسوس الأسنان وزيادة نسبة السكر في الدم.

5- البطاطس:

البطاطس صحية ولذيذة ومتعددة الاستخدامات، ولكن تناول الكثير من البطاطس المهروسة أو البطاطس المقلية الدهنية ليس صحيًا ويجب تجنبه.

6- الأفوكادو:

الأفوكادو من الفواكه الصحية لأنها تخفض نسبة الكوليسترول وتحسن الشعر والجلد والأظافر، ومع ذلك لايجب استهلاك الكثير منه، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الدهون والسعرات الحرارية.