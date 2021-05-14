مع زيادة أعداد المصابين.. طرق تجنب كورونا عند التسوق

القاهرة - سمر حسين - صحة

بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذروة الموجة الثالثة من الجائحة، لجأ الكثيرون إلى التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بالفيروس، وبشكل خاص عند الذهاب للتسوق وشراء البقالة من السوبر ماركت، وذلك بالحرص على ارتداء الماسك الطبي والقفازات، فضلا عن اصطحاب الكحول معهم لتعقيم اليدين باستمرار اثناء عملية الشراء.

ويسائل الكثيرون عن إمكانية انتقال فيروس كورونا من مشتريات البقالة، وما إذا كان الفيروس ينتقل من وجود الفيروس على أسطح المشتريات أم لا، وهذا ما نوضحه من خلال هذا التقرير، وفق موقع «هيلث لاين»، المتخصص في الشؤون الصحية والطبية، كالتالي:

لم يستبعد الأطباء والمتخصصون إمكانية وجود فيروس كورونا المُستجد على المواد الغذائية والعبوات المغلفة لها، وعلى الرغم من أن انتقال الفيروس من الأسطح قد تكون نسبته ضعيفة، إلا أنه لا يمكن التهاون في ذلك الأمر، وحسب ما أثبتت عدد من الدراسات المختلفة أن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق الأسطح، إلا أنه يعيش لمدة أسابيع طولة على اللحوم المجمدة والباردة، ويمكن أن ينتقل الفيروس من خلالها.

وأورد التقرير بعض النصائح التي يمكن من خلال اتباعها ضمان البقاء في مساحة آمنة بعيدًا عن احتمالات الإصابة بالعدوى، فيما أشار مصدر بالمركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC إلى أنه لا يوجد حاليًا أي دليل يدعم أن مرض كوفيد-19 يمكن أن ينتقل للإنسان من خلال الغذاء.

نصائح يجب اتباعها لتجنب الإصابة بالفيروس عند شراء المستلزمات من البقالة

وجه الخبراء عددا من النصائح والتدابير الصحية وإجراءات السلامة التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بالفيروس عند التوجه للتسوق، وتتمثل في:

- غسل اليدين باستمرار قبل وبعد التسوق بالصابون والماء الدافئ، لمدة تصل إلى 20 ثانية، بالإضافة إلى الحرص على غسلها جيدا بعد التعامل مع المنتجات الغذائية مثل اللحوم المجمدة.

- طهي الطعام على درجة حرارة مناسبة لكل نوع مختلف من المنتجات الغذائية، إذ أن طهي الطعام على درجة حرارة عالية يساعد على قتل الجراثيم والبكتريا، ويجب التأكد من معرفة الحد الأدنى لدرجة حرارة الطهي للطعام قبل طهيه، مع قياسها بمقياس حرارة الطعام.

- ضرورة غسل المنتجات الطازجة للتخلص من الجراثيم والبكتريا المتكاثرة على سطح الفواكه والخضروات بفركها تحت الماء البارد، واستخدام فرشاة صلبة مع المنتجات الصلبة، لتنظيف وتطهير المنتجات الطازجة من الجراثيم والبكتريا المتراكمة عليها.

- تجنب استخدام مواد التبييض أو الأمونيا أو المطهرات الأخرى لتنظيف عبوات الطعام.

- بعد الانتهاء من التسوق، يجب أن يتم التخلص من العبوات الغذائية والأكياس المستخدمة في حمل الأشياء على الفور، لأن الفيروس يوجد على الأشياء المصنوعة من البلاستيك مدة تصل إلى يومين.