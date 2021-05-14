بعد رمضان.. 10 أنواع فواكه تساعدك على خسارة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من المعروف أن شهر رمضان الكريم مليئ بالحلويات الشرقية المليئة بالسعرات الحرارية، لذا يرغب الكثير من الأشخاص في فقدان الوزن بعد شهر رمضان الكريم، وهناك العديد من الفواكه التي تساعدك على خسارة الوزن، كما أورد موقع "stylecraze".

1- الجريب فروت:

فاكهة منعشة وتساعد في إنقاص الوزن، وغنية بفيتامين ج والألياف الغذائية، وتقلل من مقاومة الأنسولين.

ويساعد الجريب فروت أيضًا على تحسين حرق الدهون وضغط الدم وتقليل الالتهاب.

2- البطيخ:

يعد مصدرًا رائعًا لفيتامين C والمعادن والليكوبين والماء، وخلصت دراسة إلى أن تناول كوبين من عصير البطيخ يوميًا يمكن أن يزيد الشبع ويقلل الوزن ومؤشر كتلة الجسم وضغط الدم، وذكرت دراسة أخرى أن اللايكوبين في البطيخ قد يساعد في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم (ارتفاع السكر في الدم).

3- الليمون:

يحتوي على فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، ولقد وجد العلماء أن مستخلص قشر الليمون يقلل من وزن الجسم وتراكم الدهون، كما أدى تناوله مع العسل يؤدي سريعًا إلى خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

4- التفاح:

التفاح غني بالبيتا كاروتين والماء والألياف والفيتامينات والمعادن، وتناول ثمرة واحدة أو شربه عصيرا له نتائج واعدة لفقدان الوزن.

ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا التفاح بأي شكل كان مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل و30٪ أقل عرضة للسمنة من أولئك الذين لم يتناولوا التفاح على الإطلاق.

وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح على تقليل أضرار الأكسدة، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية..

وأكدت دراسة أخرى أن تناول التفاح والكمثرى تسبب في فقدان وزن أكبر لدى النساء ذوات الوزن الزائد مقارنة بالنساء اللائي يستهلكن بسكويت الشوفان.

5- العنب:

العنب غني بالأنثوسيانين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تضفي عليها اللون الأزرق الداكن البنفسجي.

ووجد الباحثون أن أنثوسيانين الموجود في العنب تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من مخاطر السمنة والكوليسترول السيئ وتحسين حساسية الأنسولين، وقد تقلل الألياف الغذائية الموجودة به أيضًا من الجوع وبالتالي يساعد في فقدان الوزن.

6- الأفوكادو:

مصدر غني للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFA) والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFA) والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، وتؤكد الدراسات البحثية أن تناول نصف إلى حبة أفوكادو يوميًا يزيد الشبع ويقلل من الكوليسترول السيئ ويساعد في الحفاظ على الوزن ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

7- البرتقال:

قد يساعد البرتقال مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية في تقليل الوزن، كما يساعد البرتقال الطازج على تقليل وزن الجسم ودهون الجسم ومقاومة الأنسولين وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

8- الرمان:

يحتوي الرمان على مغذيات ومضادات أكسدة مضادة للسمنة، مثل الأنثوسيانين، والبوليفينول، والفلافونويد ما يجعله ثمرة مثالية مثاليا لتقليل الدهون، وتشير دراسة أخرى إلى أن الرمان قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

9- التوت:

التوت من الفواكه التي تساعد على إنقاص الوزن لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الكوليسترول وارتفاع نسبة السكر في الدم.

10-الموز:

الموز يشبع ويوفر الطاقة ومصدر غني بالألياف والفيتامينات والبوتاسيوم، كما يعتبر الموز مصدرًا ممتازًا للنشا المقاوم، ويعد النشا المقاوم له العديد من الخصائص، والتي يمكن أن تعزز فقدان الوزن أو الحفاظ على انخفاض مستويات الأنسولين بعد ، وزيادة إفراز ببتيدات الأمعاء، وزيادة أكسدة الدهون ويساعد أيضا على خفض مستويات الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 .