مع ارتفاع الإصابات.. أكثر أعراض كوفيد-19 شيوعًا عند الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع إصابة أطفال لا تتجاوز أعمارهم 4 أشهر بفيروس كورونا "كوفيد 19"، لاحظ الأطباء أيضًا ارتفاعًا حادًا في إجمالي عدد الحالات مقارنة بأرقام العام الماضي على مستوى العالم.

ويستعرض موقع timesofindia، الأعراض التي تحتاج إلى البحث عنها عند الأطفال، وفقًا للأطباء:

بينما يؤكد الخبراء أن حالات COVID-19 لدى الأطفال لا تزال تميل إلى أن تكون أكثر اعتدالًا، ويتم حلها بشكل أسرع مقارنة بالبالغين، فإن الأعراض التي يتم ملاحظتها الآن قد خضعت لتغييرات معينة، حتى وقت سابق، كانت الحمى المتزامنة أو التعب غير المبرر فقط علامة منبهة على كوفيد لدى الأطفال، أطلق الفيروس الآن المزيد من الأعراض.

قد يكون تشخيص كوفيد -19 عند الأطفال المعرضين للإصابة بالمرض أمرًا صعبًا، ومع ذلك، في الوقت الحالي، قد تكون هذه هي الأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه لها وهي شائعة عند الأطفال:

ألم البطن

الأعراض المعدية المعوية لـ كوفيد، تؤثر أيضًا على الأطفال أكثر، يمكن أن تكون آلام المعدة غير العادية والانتفاخ والثقل وتشنجات البطن كلها علامات على أن طفلك يعاني من أعراض الجهاز الهضمي لكورونا.

قد يشتكي بعض الأطفال أيضًا من فقدان الشهية، أو عدم الشعور بالرغبة في تناول الطعام، وهو ما يجب أن يكون أيضًا علامة يجب الانتباه إليها.

الإسهال

يعتبر الإسهال والقيء أيضًا من العلامات التي يبدو أنها تؤثر بشكل شائع على الأطفال الذين يصابون بـ كورونا في الوقت الحالي، على الرغم من عدم وجود سبب لذلك، إلا أنه يمكن أن يشير فقط إلى الطرق المحتملة التي يبدأ بها الفيروس في الارتباط بمستقبلات ACE2 الموجودة على طول بطانة الأمعاء، ويسبب التهابًا واسع النطاق ومشاكل في الجهاز الهضمي.

حمى معتدلة أو عالية

يمكن للأطفال تسجيل حمى قد تصل إلى 39 درجة مئوية عندما يصابون بـ كورونا، في حين أن ارتفاع درجة الحرارة بشكل معتدل شائع أيضًا في الأمراض الفيروسية الروتينية الأخرى المنتشرة في الدورة الدموية، يمكن أن تكون حمى كوفيد مصحوبة بقشعريرة وألم وضعف، في معظم الحالات، تنفجر الحمى بعد 2-3 أيام (للأطفال)، ومع ذلك، إذا استمرت الأعراض لأكثر من 5 أيام، فاطلب رعاية متخصصة.

البرد والسعال المستمران

على الرغم من أنه غير شائع، إلا أن السعال المستمر أو البرد المزعج يمكن أن يكون بمثابة علامة على عدوى الجهاز التنفسي العلوي عند الأطفال، يمكن أيضًا أن يرتبط السعال أو البرد بأعراض أخرى مذكورة أعلاه، ويستغرق حلها وقتًا أطول، يمكن أن يصيب التهاب الحلق أيضًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن البالغين معرضون للشدة في الوقت الحالي، إلا أن السعال والبرد الذي يصيب الأطفال قد يكون أكثر اعتدالًا قد تكون علامات الالتهاب، مثل ألم الصدر وضيق التنفس أقل شيوعًا.

النعاس والتعب

يمكن للأطفال أيضًا ملاحظة انخفاض مفاجئ في مستويات الطاقة إذا كان هناك اشتباه في تعرضهم لـ كوفيد، يمكن أن يكون التعب ، والنعاس، والإرهاق، وقلة النوم، والخمول بمثابة علامات أولى على أن جهاز المناعة في الجسم مشغول بمكافحة العدوى.

يمكن أيضًا أن ترتبط المشكلات السلوكية، خاصة بين الأطفال الأصغر سنًا، بالإرهاق والضعف الناجم عن العدوى، قد يصبح الأطفال أكثر مزاجية أو يبكون كثيرًا.

طفح جلدي غير منتظم

ظهر الطفح الجلدي وأصابع كوفيد لأول مرة في الأطفال العام الماضي، بينما يبدو أن الطفح الجلدي وأعراض الجلد الأخرى تؤثر أيضًا على البالغين، إلا أنها لا تزال واحدة من أكثر علامات العدوى شيوعًا لدى الأطفال المصابين.

في حين أن الأطفال معرضون للإصابة بالحساسية والطفح الجلدي، كوالد أو مقدم رعاية، يجب اعتبار أي علامات على وجود نتوءات غير عادية في الجلد، والطفح الجلدي الأحمر، والجلد المرقش، والأرتكاريا (خلايا النحل)، والتغير المفاجئ في لون الأصابع وأصابع القدم، من العلامات التحذيرية لإجراء الاختبار .

يمكن أن يتسبب الالتهاب المتفشي أيضًا في إصابة الأطفال بسيلان من العيون المحتقنة بالدم، وهو أمر غير شائع إلى حد ما في الحالات التي تظهر عليها أعراض البالغين.

ما نوع العلاج الذي يحتاجون إليه؟

على الرغم من ارتفاع حالات العدوى المصحوبة بأعراض بين الأطفال، فقد أكد الأطباء مرارًا وتكرارًا أن معظم حالات كوفيد عند الأطفال خفيفة، ويمكن حلها بسهولة في المنزل، قد تختفي الأعراض أيضًا بشكل أسرع مقارنة بالبالغين وليس هناك حاجة إلى علاج أو رعاية متخصصة، ما لم يُنصح بخلاف ذلك.

اتبع جميع الإرشادات الوقائية

إذا ظهرت أعراض على الطفل، فعليك إجراء اختبار واستشارة الطبيب (تذكر أن تبرز ما إذا كان الطفل يعاني من مرض أو حالة كامنة قد تجعله أكثر عرضة للخطر)، عادةً ما تكون الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية مثل الباراسيتامول والفيتامينات كافية للطفل، ولا يُنصح بأية أدوية محددة مُعاد استخدامها لعلاج كوفيد (مخصصة لاستخدام البالغين) ما لم تكن الأعراض خطيرة.

شجع طفلك على الحصول على قسط كبير من الراحة، واتبع الاحتياطات وشرب الكثير من سوائل الترطيب.

من المهم أن تعرف أنه حتى لو استمر طفلك في إظهار الأعراض، ولكن الاختبارات سلبية، فإن اتباع علاج الأعراض والبروتوكولات أمر بالغ الأهمية.